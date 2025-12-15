В Европе растет уровень энергетической бедности. В отношении Латвии обнаружилось нечто странное
Доля жителей ЕС, не способных поддерживать в своих домах достаточное тепло, выросла с начала энергетического кризиса, вызванного вторжением России в Украину. Об этом пишет Euronews.
По данным Eurostat, более 41 млн человек в ЕС не могут позволить себе поддерживать свои дома достаточно теплыми, это 9,2% населения. Около двух третей находящихся в состоянии «энергетической бедности» живут в четырех крупнейших экономиках ЕС.
Жизнь в холодном доме не только психологически тяжела, но и чревата серьезными рисками для физического здоровья. Исследования показывают, что холодная среда повышает риск инсультов и респираторных инфекций, а также несчастных случаев, связанных со снижением ловкости.
Уровень энергетической бедности сильно различается от страны к стране. Проценты поначалу могут не впечатлять, но если перевести их в число людей, которых это касается, масштаб проблемы становится очевиден.
Используя данные о численности населения по состоянию на 1 января 2024 года, Euronews Business рассчитала число людей, затронутых этой формой бедности.
В ЕС доля людей, которые не могут отапливать свое жилье, варьируется от 2,7% в Финляндии до 19% в Болгарии и Греции.
Если включить страны-кандидаты в ЕС и страны ЕАСТ, диапазон составляет от 0,7% в Швейцарии до 33,8% в Албании. Северная Македония также выделяется с показателем 30,7%.
В Латвии таких людей насчитали 4,9%. Это меньше, чем в среднем по ЕС (9,2%), но больше, чем во многих других странах Европы, включая, к примеру, Эстонию (3,6%).
Интересно, что ситуация в Литве еще хуже, чем в Латвии - 18% населения живут в плохо отапливаемых помещениях. При этом стоимость энергоносителей в Литве ниже, чем в Латвии.
Как ранее писал Otkrito.lv, исследование подтвердило, что доходы большинства жителей Латвии не поспевают за счетами за отопление.