Один искрящий провод - и 200 тысяч евро ущерба: простые привычки, которые спасают дома от пожара

Между тем, если вы пришли к выводу, что отопительная система работает без перебоев и все в порядке, то стоит помнить о некоторых важных принципах безопасности. Одним из наиболее частых рисков является перетапливание - не следует закладывать в печь, камин или отопительный котел слишком много дров или гранул. Если огонь долго остается слишком горячим, то существует риск растрескивания дымохода. В процессе горения всегда следует обеспечивать достаточный приток воздуха, так как недостаточная вентиляция уменьшает циркуляцию воздуха и повышает возможность образования угарного газа или монооксида углерода. Угарный газ - это газ без цвета и запаха, который может быть опасен для жизни даже в небольшой концентрации. Кроме того, ошибочно считать, что угарный газ или монооксид углерода образуется только в домах, где топят дровами - он может образовываться и в отопительных устройствах, в которых в качестве топлива используют газ, брикеты, гранулы или каменный уголь - как в квартирах, так и в частных домах. Поэтому рекомендуется установить детектор угарного газа, который предупредит об утечке и поможет вовремя предотвратить беду.