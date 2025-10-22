Один искрящий провод - и 200 тысяч евро ущерба: простые привычки, которые спасают дома от пожара
С понижением температуры воздуха домохозяйства начали отопительный сезон. Кроме того, это время, когда возрастает риск пожаров - часто из-за того, что отопительную систему вовремя не проверили или засорились дымоходы.
Согласно данным страховой компании Gjensidige, в этом году количество заявлений о пожарах уже достигло уровня 2023 года, и уже в прошлом году можно было наблюдать рост как количества поступивших заявок, так и количества выплаченных компенсаций. Поэтому эксперты компании подготовили практические советы, чтобы напомнить, на что надо обратить внимание, если возникнут какие-нибудь проблемы во время отопления, и как действовать, чтобы снизить риск пожаров.
Как сохранить безопасность дома во время отопительного сезона
Заметив в доме необычные признаки, указывающие на проблемы с системой отопления, такие как дым, необычный запах или непонятный шум - важно не оставаться безразличным. Прежде всего рекомендуется прекратить использование отопления и выяснить, чем была вызвана поломка. Часто помогает совет опытного, сертифицированного специалиста, который может помочь понять, как безопасно устранить возникшее повреждение. Полезно помнить также, что даже такие обыденные вещи как пузырьки воздуха в радиаторах могут повлиять на эффективность отопления - они снижают теплоотдачу, увеличивают потребление энергии и приводят к лишним расходам. Радиаторы можно проверить по нескольким признакам: не холодная ли у них верхняя часть, не слышны ли тихие дребезжащие звуки и равномерно ли распределяется в них тепло. Для восстановления нормальной работы радиаторов необходимо выпустить из них воздух.
"В этом году мы видим рост числа страховых заявок в связи с пожарами - уже одобрены и выплачены компенсации такому же количество клиентов, как в прошлом году, и больше, чем в 2023 году. Несчастные случаи могут быть как небольшие, так и очень серьезные. Например, в этом году был случай, когда из-за проблем с электропроводкой частному лицу было выплачено возмещение в размере почти 200 тысяч евро. Исходя из нашего опыта, пожары не возникают неожиданно - часто они начинаются с мелочей. Чтобы небольшая проблема превратилась в большую беду, достаточно невычищенного дымохода, изношенной печи или закрытого вентиляционного люка. Именно поэтому важно напоминать себе и своим близким о признаках, на которые следует обращать внимание, даже если в ежедневной спешке кажется, что это пустяки", - объясняет Дмитрий Нейландс, руководитель команды по нестандартным страховым возмещениям Gjensidige.
Между тем, если вы пришли к выводу, что отопительная система работает без перебоев и все в порядке, то стоит помнить о некоторых важных принципах безопасности. Одним из наиболее частых рисков является перетапливание - не следует закладывать в печь, камин или отопительный котел слишком много дров или гранул. Если огонь долго остается слишком горячим, то существует риск растрескивания дымохода. В процессе горения всегда следует обеспечивать достаточный приток воздуха, так как недостаточная вентиляция уменьшает циркуляцию воздуха и повышает возможность образования угарного газа или монооксида углерода. Угарный газ - это газ без цвета и запаха, который может быть опасен для жизни даже в небольшой концентрации. Кроме того, ошибочно считать, что угарный газ или монооксид углерода образуется только в домах, где топят дровами - он может образовываться и в отопительных устройствах, в которых в качестве топлива используют газ, брикеты, гранулы или каменный уголь - как в квартирах, так и в частных домах. Поэтому рекомендуется установить детектор угарного газа, который предупредит об утечке и поможет вовремя предотвратить беду.
Также рекомендуется помнить, что печи или камины нельзя оставлять без присмотра, особенно если в них продолжает гореть огонь или есть горячий пепел. Вблизи отопительных устройств не должно находиться никаких предметов или мебели. Сушка белья на радиаторах или возле печи также небезопасна - ткань может перегреться и загореться даже без открытого огня. Регулярная очистка от пепла и сажи, правильный выбор топлива и разумная топка печи помогут сохранить не только тепло, но и безопасность в течение всего периода отопления.
Средства пожарной безопасности
Даже если дома соблюдаются все меры безопасности и система отопления в порядке, никогда не будут лишними дополнительные средства безопасности. Поэтому нужен детектор дыма, который предупредит о потенциальной опасности уже в самом начале, когда еще можно быстро среагировать. Своевременные действия часто определяют, удастся ли успешно предотвратить пожар.
"Как показал опрос Gjensidige, проведенный компанией NielsenIQ, в 2024 году детекторы дыма были в домах 76% жителей Латвии. Может показаться, что это высокий показатель, но, если перевести проценты в цифры, то можно увидеть, что почти у каждого четвертого жителя Латвии - то есть почти у 450 тысяч человек - все еще нет датчика дыма, - подчеркивает руководитель Латвийского филиала Gjensidige Санита Гловецка. - Но датчик дыма часто не только защищает от гораздо больших потерь, но также спасает жизнь и здоровье людей, ведь чаще всего во время пожара вред причиняет именно задымление, а не само пламя".
Чтобы это устройство действительно выполняло свою задачу, ему требуется регулярное внимание. Работоспособность датчика дыма надо проверять хотя бы раз в месяц, а батарейки рекомендуется менять раз в год, желательно перед наступлением зимнего сезона. Если устройству больше десяти лет, его надо заменить новым, так как со временем чувствительность сенсоров снижается. Не менее важным элементом безопасности является огнетушитель - он должен быть легко доступен, а не храниться в шкафу или за мебелью. Перед началом отопительного сезона стоит проверить срок его годности и показатель давления. Пожарная безопасность начинается с систематического подхода - ответственных действий, регулярных проверок и понимания рисков.
Репрезентативный опрос жителей стран Балтии в возрасте 16-64 лет по заданию страховой компании Gjensidige был проведен компанией NielsenIQ в апреле прошлого года, было опрошено по 1600 респондентов в Латвии, Литве и Эстонии. Допустимая погрешность исследования составляет 2,45%.