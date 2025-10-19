iPhone стал садиться уже после полудня? Эти советы вернут ему энергию

Специалисты считают, что 128 ГБ подойдёт тем, кто использует смартфон для звонков, мессенджеров и соцсетей. В таком случае хранилище нужно чистить раз в полгода или реже. Если вы активно снимаете видео, играете или не доверяете облаку, лучше выбрать модель с 256 или 512 ГБ. Версия на 1 ТБ актуальна при солидном бюджете и планах использовать смартфон 5+ лет.