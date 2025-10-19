iPhone стал садиться уже после полудня? Эти советы вернут ему энергию
Современные смартфоны становятся всё умнее и мощнее, но батарея по-прежнему остаётся их слабым местом. Даже iPhone 17 Pro Max с рекордными результатами автономности со временем начинает разряжаться быстрее — из-за износа аккумулятора и привычек пользователя. Прежде чем нести телефон в сервис, попробуйте эти 12 простых шагов: они реально продлят жизнь батареи и помогут сохранить заряд дольше.
1. Контролируйте время зарядки
В iOS 16 появилась функция, показывающая на экране блокировки и в разделе «Батарея» время до полной зарядки. Если активирована «Оптимизированная зарядка», система также отображает время до 80%.
2. Включите отображение процента заряда
Иконка батареи в углу экрана не всегда информативна. Чтобы видеть точный уровень, зайдите в Настройки > Батарея и активируйте «Процент заряда». Число рядом с иконкой поможет лучше контролировать оставшийся заряд.
3. Активируйте адаптивный режим энергосбережения
Adaptive Power Mode в iOS 16 автоматически регулирует производительность, снижает яркость и включает энергосбережение при низком заряде. Функция анализирует привычки пользователя и активируется при прогнозируемой нагрузке. На iPhone 17 она включена по умолчанию, на iPhone 16 и старше — вручную через Настройки > Батарея > Режим питания > Адаптивный.
4. Используйте «Режим низкого энергопотребления»
Этот режим ограничивает фоновую активность, загрузку почты и обновления. Включается автоматически при 20% заряда, но можно активировать вручную в Настройки > Батарея или добавить кнопку в Пункт управления. При активации иконка батареи становится жёлтой.
5. Снизьте яркость экрана
Экран — главный потребитель энергии. В Настройки > Экран и яркость уменьшите яркость вручную. Можно отключить автояркость в Настройки > Универсальный доступ > Дисплей и размер текста, сняв галочку с «Автояркость», чтобы экран не увеличивал подсветку без необходимости.
6. Уменьшите время автоблокировки
Если забываете блокировать телефон, экран расходует заряд впустую. В Настройки > Экран и яркость > Автоблокировка установите минимальное время — 30 секунд или 1 минуту. Также отключите «Поднятие для активации», чтобы экран не включался от движения.
7. Отключите Always-On Display
На моделях Pro и Pro Max экран может оставаться активным в заблокированном состоянии. Чтобы сэкономить заряд, выключите «Всегда включённый дисплей» в Настройки > Экран и яркость.
8. Настройте службы геолокации
GPS сильно расходует энергию. В Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Службы геолокации ограничьте доступ приложений. Например, разрешите «При использовании» для карт и отключите постоянный доступ у соцсетей.
9. Отключите обновление приложений в фоне
Приложения продолжают обновляться после закрытия. Отключите это в Настройки > Основные > Обновление контента — полностью или только для ненужных программ.
10. Сократите количество уведомлений
Каждое уведомление зажигает экран и расходует заряд. В Настройки > Уведомления отключите лишние или уберите их с экрана блокировки. Можно включать режим «Фокус» для временной блокировки уведомлений.
11. Выключайте ненужные беспроводные функции
Wi-Fi, Bluetooth и мобильные данные постоянно работают в фоне. В экстренных случаях включайте «Режим полёта», который отключает всё сразу, или временно выключайте отдельные функции через Пункт управления.
12. Используйте внешнюю MagSafe-батарею
Если зарядки не хватает, возьмите портативный аккумулятор. Apple выпустила тонкую MagSafe Battery Pack для iPhone Air — она заряжает беспроводным способом и подходит для iPhone 17 серии.
Как правильно заряжать iPhone для продления срока службы батареи
Можно ли действительно увеличить срок службы батареи iPhone, следуя рекомендациям Apple? Журналист ZDNet проверил это, заряжая iPhone 15 Pro Max строго по правилам в течение двух лет.
Apple утверждает, что iPhone 15 и новее сохраняют 80% первоначальной ёмкости после 1000 полных циклов зарядки в идеальных условиях. Рекомендуется правило «80-20»: не допускать падения заряда ниже 20% и отключать зарядку около 80%.
Ход эксперимента
С первого дня активировалась функция ограничения зарядки до 80%, добавленная в iOS 17. Телефон редко заряжался до 100% для «калибровки батареи», несмотря на лимит.
Использовался оригинальный адаптер 20 Вт, избегался перегрев и зарядка во время игр или при высокой температуре.
- Через год ёмкость батареи составляла 93%.
- Через полтора года — 90%.
- Через два года — 88% при более 600 циклах зарядки.
Батарея деградировала, но в пределах ожидаемого при аккуратном использовании.
Но есть нюансы
Из-за ограничения до 80% заряда батареи стало не хватать в течение дня. К концу второго года iPhone часто требовал подзарядки ближе к вечеру — особенно при активном использовании камеры, навигации и соцсетей.
Для сравнения, iPhone, заряжавшиеся до 100%, через два года имели ёмкость около 82–85%, но могли дольше работать между зарядками.
Стоит ли придерживаться советов Apple?
Автор эксперимента заключил: ограничение до 80% замедляет старение батареи, но жертвовать 20% ёмкости ради этого не всегда оправдано. «Функция оптимизированной зарядки действительно помогает, но не стоит бояться полной зарядки, когда это нужно — для поездок, съёмки или спокойного дня без розетки», — подытожил журналист ZDNet.
Редактор MacRumors провела похожий эксперимент и также считает, что для обычных пользователей особой пользы от ограничения нет.
На сколько хватает памяти iPhone в 2025 году?
С выходом iPhone 17 базовый объём памяти у флагманов вырос до 256 ГБ. Однако на рынке всё ещё доступны новые и восстановленные модели с 128 ГБ — например, iPhone 16 и 15.
Журналисты SlashGear решили проверить, насколько комфортно пользоваться смартфонами с таким объёмом памяти.
Почему 128 ГБ может быть мало
- Игры и приложения стали крупнее. Например, World of Tanks Blitz занимает около 12 ГБ, War Thunder Mobile — более 3,5 ГБ, Real Racing 3 — почти 10 ГБ после загрузки всех файлов.
- Фото и видео высокого качества. Частая съёмка в 4K и хранение оригинальных фото быстро заполняют память. По данным SlashGear, у автора материала фото и видео занимают около 100 ГБ без учёта приложений и кеша.
- Системные данные и кеш. Обновления ОС, кеш браузера и временные файлы постепенно занимают место, даже если вы не храните «тяжёлые» файлы.
Чтобы комфортно пользоваться iPhone с 128 ГБ в 2025 году, нужно регулярно переносить фото и видео на компьютер, очищать кеш и удалять редко используемые приложения. Это поможет избежать постоянных предупреждений о нехватке места. Также можно использовать iCloud Plus — подписка на 200 ГБ за 3 доллара в месяц подходит для одного человека или семьи при аккуратном расходовании памяти.
Кому хватит 128 ГБ
Специалисты считают, что 128 ГБ подойдёт тем, кто использует смартфон для звонков, мессенджеров и соцсетей. В таком случае хранилище нужно чистить раз в полгода или реже. Если вы активно снимаете видео, играете или не доверяете облаку, лучше выбрать модель с 256 или 512 ГБ. Версия на 1 ТБ актуальна при солидном бюджете и планах использовать смартфон 5+ лет.