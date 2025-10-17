Едете за границу? Вот как выгодно расплачиваться и не переплачивать за обмен валюты
В преддверии школьных каникул, когда многие планируют путешествия, стоит заранее подумать о практических вопросах, связанных с использованием денег. Отправляясь в страны за пределами еврозоны — например, в США, Великобританию или Марокко, — важно заранее узнать, как наиболее выгодно получить местную валюту и как лучше расплачиваться, чтобы избежать лишних расходов.
Причём не обязательно ехать далеко: даже в некоторых странах Европейского союза (ЕС) расплатиться евро невозможно — на данный момент евро является официальной валютой только в 20 из 27 государств-членов ЕС. Например, в Польше придётся обменять евро на злотые.
Возможности обмена валюты
Курс обмена и комиссии могут сильно различаться в зависимости от того, где вы меняете деньги — в Латвии, в банкомате за границей или оплачиваете покупки картой. «Менять деньги в аэропорту или в туристических местах — точно не самое выгодное решение. В странах, где не используется евро, местный курс обмена может быть лучше, но незнание расположения обменных пунктов и языковой барьер повышают риск обменять деньги по невыгодному курсу. Также важно помнить: если при оплате картой за пределами еврозоны в терминале предлагают выбрать между расчётом в местной валюте и евро, всегда выбирайте местную валюту — иначе надбавка может составить до 10%», — советует руководитель отдела карт и платежей банка Citadele Андрис Лаздиньш.
Безопаснее всего — цифровые платежи и немного наличных
Если вы берёте с собой в путешествие значительную сумму наличных, важно не хранить все деньги в одном месте и не носить их ежедневно с собой. Лучше распределить средства: часть оставить в сейфе в отеле, а небольшую сумму взять для ежедневных расходов.
Сегодня расчёты стали особенно удобными и безопасными благодаря платёжным картам и бесконтактным технологиям — мобильным платежам, смарт-часам и даже платёжным кольцам. Это позволяет путешественникам расплачиваться почти в любой точке мира быстро, прозрачно и без лишних комиссий. Кроме того, снижается риск потерять все деньги сразу, как это бывает с наличностью. Поэтому, отправляясь в поездку, рекомендуется использовать цифровые платежи как основной способ оплаты, но при этом иметь небольшой запас наличных на случай, если карта не принимается — например, на рынках, в маленьких магазинах или в общественном транспорте.
Контакт банка — под рукой
Перед поездкой стоит проверить условия использования карт за рубежом — не взимается ли дополнительная комиссия за покупки или снятие наличных вне еврозоны. Также необходимо сохранить контактную информацию банка для экстренных случаев — записать номер телефона, по которому можно заблокировать карту, если она будет утеряна или украдена, а интернет будет недоступен.
Если банк зафиксирует необычную активность по карте, он может временно заблокировать операции из соображений безопасности. В такой ситуации пригодится заранее записанный номер телефона банка. Если планируется путешествие в экзотическую страну, можно заранее уведомить банк о поездке через чат в мобильном приложении — это поможет избежать неожиданных блокировок.