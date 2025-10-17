Едете за границу? Вот как выгодно расплачиваться и не переплачивать за обмен валюты

Курс обмена и комиссии могут сильно различаться в зависимости от того, где вы меняете деньги — в Латвии, в банкомате за границей или оплачиваете покупки картой. «Менять деньги в аэропорту или в туристических местах — точно не самое выгодное решение. В странах, где не используется евро, местный курс обмена может быть лучше, но незнание расположения обменных пунктов и языковой барьер повышают риск обменять деньги по невыгодному курсу. Также важно помнить: если при оплате картой за пределами еврозоны в терминале предлагают выбрать между расчётом в местной валюте и евро, всегда выбирайте местную валюту — иначе надбавка может составить до 10%», — советует руководитель отдела карт и платежей банка Citadele Андрис Лаздиньш.