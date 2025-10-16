Секрет идеального крем-супа - в сочетании тахини и цветной капусты
фото: DALL-E
Секрет идеального крем-супа - в сочетании тахини и цветной капусты

Когда за окном прохладно, ничто так не согревает, как тарелка густого, ароматного супа. Этот крем-суп из цветной капусты с тахини — идеальный пример того, как простые овощи могут превратиться в блюдо с ресторанным вкусом.

Ингредиенты

  • 40 мл оливкового масла
  • 1 белая луковица
  • 4 зубчика чеснока
  • 300 г картофеля
  • 600 г цветной капусты
  • 1 овощной бульонный кубик
  • 2 ст. ложки тахини (кунжутной пасты)
  • 200 мл овсяных сливок или растительных сливок
  • 100 г чёрной чечевицы
  • ароматное масло или травяное масло

Приготовление

Подготовьте чечевицу. В маленькой кастрюле отварите чёрную чечевицу до готовности, как указано на упаковке.

Приготовьте основу супа. В глубокой кастрюле разогрейте оливковое масло. Нарежьте лук и обжарьте до мягкости. Добавьте нарезанный чеснок и соцветия цветной капусты.

Добавьте картофель и бульон. Нарежьте картофель, добавьте его в кастрюлю вместе с овощным кубиком и влейте воду так, чтобы она покрывала овощи. Варите около 30 минут, пока все ингредиенты не станут мягкими.

Создайте кремовую текстуру. Добавьте тахини и овсяные сливки, затем измельчите всё блендером до однородной консистенции. Если нужно, добавьте немного соли или воды, чтобы получить идеальную густоту.

Подача. Разлейте суп по тарелкам, добавьте немного чёрной чечевицы сверху и сбрызните ароматным маслом.

