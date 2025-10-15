Ночная овсянка: вкусный и полезный завтрак без усилий
фото: DALL-E
Полезные советы

Ночная овсянка: вкусный и полезный завтрак без усилий

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Если по утрам вы спешите и редко находите время для полноценного завтрака, этот рецепт станет настоящим спасением. «Ночная овсянка» — идеальный вариант: всего пять минут вечером, и утром вас ждёт готовое, питательное и кремовое блюдо.

Ингредиенты

Для первой основы:

  • 50 г овсяных хлопьев
  • 70–80 мл растительного напитка (овсяного, миндального и т. д.)
  • 10 мл кленового сиропа или другого подсластителя по вкусу
  • Щепотка соли

Для второго слоя:

  • 2 ст. ложки арахисовой пасты
  • 2–4 ст. ложки растительного напитка

Для третьего слоя:

  • 8 г какао-порошка
  • 10 г кокосового масла
  • 8 мл кленового сиропа (по вкусу)

Как приготовить

Основа: смешайте овсяные хлопья с растительным напитком, добавьте немного кленового сиропа и щепотку соли. Переложите смесь в банку или контейнер, заполнив примерно две трети объёма.

Второй слой: в отдельной миске соедините арахисовую пасту и растительный напиток. Размешайте до получения густой массы, затем аккуратно выложите её поверх овсяной основы.

Третий слой: растопите кокосовое масло и смешайте его с какао-порошком и сиропом. Залейте эту шоколадную массу поверх второго слоя.

Отправьте в холодильник на ночь. Утром вас будет ждать густая, насыщенная и ароматная овсянка, которую можно украсить бананами, ягодами или орехами.

Темы

Кулинарные рецепты

Другие сейчас читают