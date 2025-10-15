Полезные советы
Ночная овсянка: вкусный и полезный завтрак без усилий
Если по утрам вы спешите и редко находите время для полноценного завтрака, этот рецепт станет настоящим спасением. «Ночная овсянка» — идеальный вариант: всего пять минут вечером, и утром вас ждёт готовое, питательное и кремовое блюдо.
Ингредиенты
Для первой основы:
- 50 г овсяных хлопьев
- 70–80 мл растительного напитка (овсяного, миндального и т. д.)
- 10 мл кленового сиропа или другого подсластителя по вкусу
- Щепотка соли
Для второго слоя:
- 2 ст. ложки арахисовой пасты
- 2–4 ст. ложки растительного напитка
Для третьего слоя:
- 8 г какао-порошка
- 10 г кокосового масла
- 8 мл кленового сиропа (по вкусу)
Как приготовить
Основа: смешайте овсяные хлопья с растительным напитком, добавьте немного кленового сиропа и щепотку соли. Переложите смесь в банку или контейнер, заполнив примерно две трети объёма.
Второй слой: в отдельной миске соедините арахисовую пасту и растительный напиток. Размешайте до получения густой массы, затем аккуратно выложите её поверх овсяной основы.
Третий слой: растопите кокосовое масло и смешайте его с какао-порошком и сиропом. Залейте эту шоколадную массу поверх второго слоя.
Отправьте в холодильник на ночь. Утром вас будет ждать густая, насыщенная и ароматная овсянка, которую можно украсить бананами, ягодами или орехами.