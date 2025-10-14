Грязные фары могут сократить видимость на 40% - проверьте их прямо сегодня
Осенью, когда заканчивается рабочий день и дорожное движение становится более интенсивным, дневной свет часто уже сменяют сумерки. Из-за уменьшения видимости в эти часы увеличивается риск несчастных случаев.
Как показывают общедоступные данные CSDD, в осенние месяцы 2024 года в Латвии было зарегистрировано 10 504 дорожно-транспортных происшествия. В таких условиях исправно работающие фары становятся важным условием безопасности, поэтому страховая компания "Gjensidige" призывает водителей внимательно следить за их техническим состоянием и правильным использованием.
Риски темного времени года
Осенью 2024 года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 903 человека, и это количество наглядно показывает, насколько важны меры безопасности в темное время года. На количество аварий влияют короткий световой день, быстрое наступление сумерек, а также переменчивая погода - дождь, туман, мокрые листья на проезжей части и гололед. Все это снижает видимость и увеличивает тормозной путь, создавая риск того, что водители вовремя не заметят пешеходов или велосипедистов.
Дополнительные трудности создает также недостаточное освещение инфраструктуры - во многих местах улицы и сельские дороги не оборудованы качественным освещением, поэтому часто фары транспортного средства являются единственным инструментом безопасности в распоряжении водителя. В таких условиях даже, казалось бы, незначительные технические неполадки, такие как поврежденные или неправильно отрегулированные фары, могут решить, насколько безопасной будет дорога.
Контрольный список для безопасного вождения в темноте
Фары - это "глаза" автомобиля, и основу безопасного вождения составляют как забота об их техническом состоянии, так и правильное использование. Перед началом движения всегда надо проверить, работают ли следующие осветительные приборы:
- Фары ближнего света;
- Фары дальнего света;
- Противотуманные фары;
- Поворотники и стоп-сигналы;
- Освещение номерного знака.
Проверяя, работают ли фары, не забывайте, что у каждой из них свои функции. При этом, независимо от того, насколько новый у вас автомобиль, его оснащение и техническое состояние определяют, какими фарами нужно пользоваться. В дневное время прежде всего следует использовать дневные ходовые огни, так как они обеспечивают, чтобы вас было хорошо видно другим участникам дорожного движения. Если же автомобиль не оснащен дневными ходовыми огнями, то придется ездить с включенными фарами ближнего света. В случае, если они повреждены или не работают, можно включить передние противотуманные фары и двигаться с ними. В свою очередь в темное время и в условиях недостаточной видимости, таких как туман, дождь или снегопад, обязательно надо использовать фары ближнего света вместе с габаритными огнями и освещением номерного знака. Передние противотуманные фары в таких условиях можно использовать дополнительно, для обеспечения лучшей видимости. Если видимость становится еще хуже, например, при густом тумане или сильном снегопаде, необходимо включить также задние противотуманные фары, чтобы вас заметили другие водители. Дальний свет помогает лучше видеть дорогу, но его используют только на темных, неосвещенных участках дороги за пределами населенных пунктов. Если встречный автомобиль приблизился ближе 150 метров или существует риск ослепления других водителей, надо немедленно переключиться на ближний свет.
Не менее важна также регулировка светового пучка фар, так как правильно отрегулированный свет обеспечивает надежную видимость и не ослепляет других участников движения. Если свет направлен слишком низко, то видимость уменьшается и повышается риск не заметить что-либо, если же он направлен слишком высоко, то ослепляет водителей встречного транспорта. Высота светового пучка может меняться не только из-за износа, но и в зависимости от количества находящегося в машине груза - при движении с тяжелым грузом свет фар может подняться выше. Поэтому надо регулярно заботиться о проверке света фар и в случае необходимости регулировать их, что можно сделать как в автосервисе, так и во время технического осмотра.
Замечайте износ вовремя
Чистые фары также являются важным фактором безопасности, ведь грязь, соль и влага могут уменьшить яркость света вплоть до 30-40%, что в темноте и при плохих погодных условиях может помешать водителю вовремя заметить опасность на дороге. Рекомендуется регулярно очищать фары, особенно после езды по мокрой дороге. Если в автомобиле есть функция омывания фар, то важно не забывать долить омывающую жидкость. При этом важно помнить, что со временем фары изнашиваются. На их поверхность воздействуют как солнце и ультрафиолетовое излучение, так и снег, дождь и соль на дороге, постепенно стачивающие пластиковый слой фар. Если кажется, что видимость при движении плохая, а лампочки исправны, то часто это указывает на износ самих фар. В таких случаях следует понять, что пришло время действовать - надо отполировать фары или заменить их, если повреждения слишком глубокие. Новые фары не только улучшат видимость, но и будут способствовать чувству безопасности на дороге.
"Водители часто беспокоятся о шинах или тормозах, но забывают, что со временем фары также теряют свою эффективность, - отмечает Санита Гловецка, руководитель Латвийского филиала Gjensidige. - Позаботиться о том, что можно предвидеть, просто - регулярно проверяя фары, состояние шин, уровень масла и охлаждающей жидкости, а также другие важные технические элементы. Однако в жизни бывает много непредвиденных ситуаций, поэтому, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, стоит подумать и о страховании KASKO. Если OCTA обеспечивает базовую защиту, то KASKO помогает и в менее предсказуемых ситуациях, например, покрывая ущерб, причиненный животными, если в темноте было трудно заметить лесного зверя, внезапно выбежавшего на дорогу".
Движение в темное время требует также более осторожных навыков вождения. Освещаемый фарами участок дороги ограничен, поэтому, с повышением скорости, тормозной путь может оказаться длиннее зоны видимости. Во избежание опасных ситуаций мы призываем водителей соизмерять скорость движения с погодными условиями. Рекомендуем увеличивать дистанцию до движущегося впереди автомобиля и избегать резких маневров. Чем сложнее погодные условия и хуже видимость, тем важнее становится обдуманное и внимательное вождение.