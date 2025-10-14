Грязные фары могут сократить видимость на 40% - проверьте их прямо сегодня

Проверяя, работают ли фары, не забывайте, что у каждой из них свои функции. При этом, независимо от того, насколько новый у вас автомобиль, его оснащение и техническое состояние определяют, какими фарами нужно пользоваться. В дневное время прежде всего следует использовать дневные ходовые огни, так как они обеспечивают, чтобы вас было хорошо видно другим участникам дорожного движения. Если же автомобиль не оснащен дневными ходовыми огнями, то придется ездить с включенными фарами ближнего света. В случае, если они повреждены или не работают, можно включить передние противотуманные фары и двигаться с ними. В свою очередь в темное время и в условиях недостаточной видимости, таких как туман, дождь или снегопад, обязательно надо использовать фары ближнего света вместе с габаритными огнями и освещением номерного знака. Передние противотуманные фары в таких условиях можно использовать дополнительно, для обеспечения лучшей видимости. Если видимость становится еще хуже, например, при густом тумане или сильном снегопаде, необходимо включить также задние противотуманные фары, чтобы вас заметили другие водители. Дальний свет помогает лучше видеть дорогу, но его используют только на темных, неосвещенных участках дороги за пределами населенных пунктов. Если встречный автомобиль приблизился ближе 150 метров или существует риск ослепления других водителей, надо немедленно переключиться на ближний свет.