Полчаса - и на столе рыба, как в греческом ресторанчике у моря

Разогрейте духовку до 200°C. Запекайте рыбу 20–25 минут, в зависимости от размера. Готовность можно проверить: мясо должно легко отделяться от костей и быть белым, без полупрозрачных участков. Перед подачей сбрызните сибаса свежим лимонным соком и украсьте зеленью. Отличное дополнение — картофельное пюре, отварной рис, булгур или лёгкий овощной салат.