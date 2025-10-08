Полчаса - и на столе рыба, как в греческом ресторанчике у моря
Сибас — рыба с деликатным, слегка сладковатым вкусом и нежным мясом, которое буквально тает во рту. Она прекрасно подходит для запекания в духовке: не требует сложных ингредиентов, готовится быстро и всегда выглядит эффектно — хоть на семейный ужин, хоть на праздничный стол.
Ингредиенты:
- Сибас (целая рыба, очищенная от внутренностей) — 1–2 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Оливковое масло — 2–3 ст. ложки
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Свежая зелень (петрушка, укроп или тимьян) — по вкусу
- Соль, чёрный перец — по вкусу
- (по желанию) помидоры черри, оливки, лук или каперсы — для аромата и украшения
Подготовка:
Подготовьте рыбу. Промойте сибаса под холодной водой, обсушите бумажным полотенцем. Сделайте по два неглубоких надреза с каждой стороны — так рыба лучше пропитается ароматами.
Замаринуйте. В небольшой миске смешайте оливковое масло, сок половины лимона, мелко нарезанный чеснок, соль и перец. Этой смесью натрите рыбу снаружи и изнутри.
Добавьте начинку. В брюшко положите ломтики лимона и веточки зелени. По желанию можно добавить несколько ломтиков помидора или лука для сочности.
Подготовьте форму. Выложите рыбу на противень или в форму, застеленную пергаментом. Если хотите — вокруг можно разложить помидоры черри и оливки. Полейте сверху остатками маринада.
Запекание:
Разогрейте духовку до 200°C. Запекайте рыбу 20–25 минут, в зависимости от размера. Готовность можно проверить: мясо должно легко отделяться от костей и быть белым, без полупрозрачных участков. Перед подачей сбрызните сибаса свежим лимонным соком и украсьте зеленью. Отличное дополнение — картофельное пюре, отварной рис, булгур или лёгкий овощной салат.