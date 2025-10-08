Осторожно, зима: как мороз, влага и воры атакуют пустующие дачи

Прежде чем оставить свою дачу на зиму, стоит сфотографировать помещения и вещи. В случае кражи это поможет полиции точнее оценить ущерб, а страховщику - понять размер нанесенного ущерба, если полис страхования жилища включает в себя также страховку имущества. Даже если кража будет обнаружена позднее - на следующий день, через неделю или даже месяц после происшествия - необходимо сообщить о ней в полицию. "Дачи и сельские дома, так же как наше постоянное место проживания, могут пострадать от стихии, получить повреждения или подвергнуться другим бедам. Мы видим это каждый день, получая заявления на возмещение от наших клиентов. Чем лучше вы будете подготовлены к различным ситуациям, тем легче будет решить проблему. Так, зимой, когда дача пустует, спокойствие могут обеспечить умные системы охраны и сигнализация, оповещающие о движении на участке. Видеонаблюдение с удаленным доступом позволяет владельцам в любой момент посмотреть, что происходит вокруг дома, и чувствовать себя безопасно, даже находясь вдали от него", - отмечает руководитель Латвийского филиала Gjensidige Санита Гловецка.