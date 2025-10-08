Осторожно, зима: как мороз, влага и воры атакуют пустующие дачи
Когда наступают холода, а световой день сокращается, все более актуальным становится вопрос подготовки дач и загородных домов к зиме. В это время они пустеют и остаются без присмотра, поэтому особенно сильно подвержены не только суровой зимней погоде, но и риску краж.
Чтобы зимний сезон не доставил неприятных сюрпризов, страховая компания Gjensidige рекомендует своевременно подготовить недвижимость к зиме, что поможет защитить ее и избежать незапланированных расходов.
Мороз и влага - тихие враги дач
Несмотря на то, что в последние годы зимы не были особо суровыми, они все же приносят с собой много влаги, которая постепенно может нанести серьезный ущерб. Поэтому важно вовремя позаботиться о том, чтобы здание и территория вокруг были готовы к холодной погоде. Осенью, когда листва опадает особенно обильно, рекомендуется очистить от мусора и веток водостоки, поскольку накопление влаги в них создает лишнюю тяжесть. Зимой это может привести к деформации водосточных желобов. Следует оценить также двор и ближайшие окрестности - особенно крупные деревья и их ветви. Часто из-за летней жары они становятся хрупкими или же начинают гнить, и во время сильного шторма они могут представлять угрозу как для самого здания, так и для расположенного рядом имущества. Своевременная обрезка опасных деревьев поможет избежать неприятных сюрпризов и сэкономить возможные финансовые расходы весной.
Рекомендуется также утеплить окна и двери, чтобы избежать проникновения влаги внутрь помещений. Не следует также игнорировать трещины, образовавшиеся в стенах или фундаменте, ведь проникшая туда вода зимой может замерзнуть, расшириться и вызвать еще более серьезные повреждения. Особенно важно также позаботиться о системе водоснабжения - если в трубах останется вода, а температура опустится ниже нуля, то трубы могут лопнуть из-за замерзания воды. Для предотвращения этого до наступления холодов рекомендуется слить воду из системы, а если вы знаете, что вообще не будете посещать дом во время холодного сезона, то безопаснее всего полностью отключить подачу воды. Риски, связанные с протеканием воды в доме, относятся к числу тех, которые приводят к значительным расходам. Это подтверждается и тем, что среднее выплаченное Gjensidige возмещение по такому риску (не считая ущерба, причиненного природными стихиями) составляло в этом году более 1650 евро.
Перед отъездом рекомендуется хорошенько проветрить помещения, поскольку это также поможет уменьшить риск появления сырости и плесени в зимнее время. Для дополнительной безопасности можно использовать осушители воздуха или абсорбирующие материалы, помогающие воздуху оставаться сухим. Эти на первый взгляд незначительные меры в долгосрочной перспективе позволяют владельцам сэкономить финансовые средства, поскольку помогают весной избежать ремонта или восстановления поврежденных конструкций.
Маленькие шаги к большой безопасности
Большим вызовом для владельцев дач в зимние месяцы становится защита от краж. Пустые дома часто становятся легкой добычей для злоумышленников, поэтому имущество на дачах надо охранять так же серьезно, как и в постоянном месте жительства. Данные Gjensidige показывают, что в этом году возросло количество заявлений в связи с кражами из частной собственности, к тому же воры часто забирают именно велосипеды.
Наиболее ценные вещи - электроприборы, рабочий инструмент, велосипеды или другую технику - рекомендуется перевезти в более безопасное место, например, по месту постоянного проживания. Если такой возможности у вас нет, то советуем подумать о дополнительной безопасности, которую дают системы сигнализации или видеонаблюдения. Остановить потенциальных воров могут даже самые простые решения.
Также полезно регулярно проверять недвижимость. Если вы знаете, что сами делать это не сможете, то стоит договориться с надежными соседями или родственниками, которые время от времени будут заглядывать в дом и его окрестности. Это даст ощущение безопасности и потенциально поможет предотвратить риски, пока они не переросли в проблему. Важно оставить соседям свою контактную информацию, чтобы в случае необходимости они могли немедленно связаться с вами. Однако, если была замечена подозрительная ситуация или есть подозрение на взлом, попросите соседей не дожидаться вашего приезда, а сразу позвонить в Государственную полицию или на единый номер помощи в чрезвычайных ситуациях 112.
Прежде чем оставить свою дачу на зиму, стоит сфотографировать помещения и вещи. В случае кражи это поможет полиции точнее оценить ущерб, а страховщику - понять размер нанесенного ущерба, если полис страхования жилища включает в себя также страховку имущества. Даже если кража будет обнаружена позднее - на следующий день, через неделю или даже месяц после происшествия - необходимо сообщить о ней в полицию. "Дачи и сельские дома, так же как наше постоянное место проживания, могут пострадать от стихии, получить повреждения или подвергнуться другим бедам. Мы видим это каждый день, получая заявления на возмещение от наших клиентов. Чем лучше вы будете подготовлены к различным ситуациям, тем легче будет решить проблему. Так, зимой, когда дача пустует, спокойствие могут обеспечить умные системы охраны и сигнализация, оповещающие о движении на участке. Видеонаблюдение с удаленным доступом позволяет владельцам в любой момент посмотреть, что происходит вокруг дома, и чувствовать себя безопасно, даже находясь вдали от него", - отмечает руководитель Латвийского филиала Gjensidige Санита Гловецка.
Своевременная подготовка к зиме не требует больших вложений, но может защитить от значительных потерь и лишних переживаний. Позаботившись о безопасности имущества, вы не только защитите свою дачу от рисков, создаваемых непогодой и ворами, но и обеспечите себе спокойствие в течение зимнего сезона.