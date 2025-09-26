Что важно знать, если исчезла ваша банковская карта или вы нашли чужую
Потеря или находка платежной карты может привести к неожиданным и неприятным ситуациям. Однако независимо от того, столкнулись ли вы с пропажей собственной карты или обнаружили чужую, важно действовать обдуманно и соблюдать правильные шаги, чтобы защитить себя и других.
Что делать, если потеряли карту?
Самое главное — действовать быстро! Если карта потеряна или украдена, необходимо немедленно ее заблокировать. Это первый и ключевой шаг, позволяющий предотвратить возможные финансовые потери. Сделать это можно в любое время и в любом месте — через мобильное приложение, интернет-банк или позвонив в банк. Чем быстрее вы это сделаете, тем выше вероятность избежать неприятных последствий. В мобильном приложении карту можно временно заблокировать и позже разблокировать, если она все же найдется.
Иногда бывает, что карту успевает найти и использовать другой человек. В таком случае нужно как можно скорее сообщить в банк и подать заявление о несанкционированном использовании средств.
Что делать, если нашли чужую карту?
Хотя чаще обсуждается ситуация потери собственной карты, нередко случается и наоборот — кто-то находит чужую платежную карту. Многие, желая помочь владельцу, не знают, как поступить: оставляют карту на видном месте, забирают с собой с намерением найти хозяина позже, публикуют фото в соцсетях или просто оставляют карту на земле, рискуя, что ее подберет посторонний.
Правильное решение — немедленно позвонить в банк, которому принадлежит карта, чтобы сотрудники могли ее заблокировать и связаться с владельцем. Карту рекомендуется уничтожить, например, разрезать на мелкие части, чтобы чип и данные не попали в чужие руки. Нужно убедиться, что номер карты и код безопасности невозможно прочитать.
Как заранее позаботиться о безопасности
«Люди часто задумываются о безопасности только тогда, когда уже слишком поздно. Чтобы снизить риск потери карты, стоит использовать электронные способы оплаты — с помощью телефона, смарт-часов или платежного кольца. Эти решения не только удобны, но и уменьшают вероятность утечки данных вашей карты», — отмечает Андрей Лаздиньш, руководитель отдела карт и расчетных операций банка Citadele.
Эксперт также советует активировать уведомления в мобильном приложении — они позволяют отслеживать все операции по карте и вовремя заметить подозрительные транзакции. Дополнительно можно настроить параметры безопасности карты — установить дневные лимиты или ограничить виды платежей, например, разрешить только операции с PIN-кодом или только в торговых точках. «Кроме того, отправляясь в поездку, обязательно стоит взять с собой запасную карту и хранить ее отдельно от основной. Также лучше распределять средства по нескольким счетам. И, конечно, не забывайте простое, но важное правило: никогда не храните PIN-код вместе с картой», — подчеркивает эксперт.