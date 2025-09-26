Что важно знать, если исчезла ваша банковская карта или вы нашли чужую

Эксперт также советует активировать уведомления в мобильном приложении — они позволяют отслеживать все операции по карте и вовремя заметить подозрительные транзакции. Дополнительно можно настроить параметры безопасности карты — установить дневные лимиты или ограничить виды платежей, например, разрешить только операции с PIN-кодом или только в торговых точках. «Кроме того, отправляясь в поездку, обязательно стоит взять с собой запасную карту и хранить ее отдельно от основной. Также лучше распределять средства по нескольким счетам. И, конечно, не забывайте простое, но важное правило: никогда не храните PIN-код вместе с картой», — подчеркивает эксперт.