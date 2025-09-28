Секрет идеального пирога: миндаль и сочные яблоки в одном рецепте
Секрет идеального пирога: миндаль и сочные яблоки в одном рецепте

Миндальный чайный пирог с яблоками — это нежная выпечка с ореховым ароматом и сочной фруктовой начинкой. Простые ингредиенты и лёгкое приготовление делают его отличным выбором для уютных домашних вечеров и праздничного стола.

Ингредиенты

  • 150 г сливочного масла (комнатной температуры)
  • 150 г сахара
  • 3 яйца
  • 150 г пшеничной муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 100 г молотого миндаля (можно заменить миндальной мукой)
  • 2–3 яблока (кисло-сладкие сорта)
  • 1 ч. л. корицы
  • щепотка соли
  • горсть миндальных лепестков для украшения
  • сахарная пудра для посыпки

Приготовление

Подготовка формы. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму диаметром 22–24 см смажьте маслом и слегка присыпьте мукой.

Тесто. Взбейте масло с сахаром до пышной массы. По одному введите яйца, продолжая взбивать. Добавьте муку с разрыхлителем, молотый миндаль и щепотку соли. Перемешайте до однородности.

Яблоки. Яблоки очистите, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Смешайте их с корицей.

Сборка. Выложите тесто в форму, разровняйте. Сверху выложите яблочные дольки веером, слегка вдавливая их в тесто. Посыпьте миндальными лепестками.

Выпекание. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 40–45 минут, пока пирог не подрумянится, а деревянная шпажка не выйдет сухой.

Подача. Остудите пирог, присыпьте сахарной пудрой и подавайте с чаем или кофе.

