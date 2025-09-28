Секрет идеального пирога: миндаль и сочные яблоки в одном рецепте
Миндальный чайный пирог с яблоками — это нежная выпечка с ореховым ароматом и сочной фруктовой начинкой. Простые ингредиенты и лёгкое приготовление делают его отличным выбором для уютных домашних вечеров и праздничного стола.
Ингредиенты
- 150 г сливочного масла (комнатной температуры)
- 150 г сахара
- 3 яйца
- 150 г пшеничной муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 100 г молотого миндаля (можно заменить миндальной мукой)
- 2–3 яблока (кисло-сладкие сорта)
- 1 ч. л. корицы
- щепотка соли
- горсть миндальных лепестков для украшения
- сахарная пудра для посыпки
Приготовление
Подготовка формы. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму диаметром 22–24 см смажьте маслом и слегка присыпьте мукой.
Тесто. Взбейте масло с сахаром до пышной массы. По одному введите яйца, продолжая взбивать. Добавьте муку с разрыхлителем, молотый миндаль и щепотку соли. Перемешайте до однородности.
Яблоки. Яблоки очистите, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Смешайте их с корицей.
Сборка. Выложите тесто в форму, разровняйте. Сверху выложите яблочные дольки веером, слегка вдавливая их в тесто. Посыпьте миндальными лепестками.
Выпекание. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 40–45 минут, пока пирог не подрумянится, а деревянная шпажка не выйдет сухой.
Подача. Остудите пирог, присыпьте сахарной пудрой и подавайте с чаем или кофе.