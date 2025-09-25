Что делать, если интернет-магазин не доставил оплаченный товар?

Вот что советует эксперт LV portāls: Если продавец не доставил товар в срок, применяется Закон о защите прав потребителей (ст. 30). Он обязывает продавца передать покупателю товар без неоправданной задержки, не позднее 30 дней после заключения договора (если не оговорено иное). Если срок нарушен, покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать возврата денег (а также возмещения убытков, если они возникли). В таком случае продавец обязан вернуть всю сумму в течение 14 дней.