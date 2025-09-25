Что делать, если интернет-магазин не доставил оплаченный товар?
Оплаченный, но не доставленный товар — частая проблема интернет-покупок. Если продавец игнорирует ваши требования вернуть деньги и скрывается — важно знать, как действовать правильно.
Читатель LV portāls пишет, что он оплатил товар в интернет-магазине, что подтверждается выставленным счетом и платежным поручением, однако продавец так и не доставил заказ. На письменные требования вернуть деньги никакой реакции не последовало, связаться по телефону тоже невозможно. Что делать в таким случае?
Вот что советует эксперт LV portāls: Если продавец не доставил товар в срок, применяется Закон о защите прав потребителей (ст. 30). Он обязывает продавца передать покупателю товар без неоправданной задержки, не позднее 30 дней после заключения договора (если не оговорено иное). Если срок нарушен, покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать возврата денег (а также возмещения убытков, если они возникли). В таком случае продавец обязан вернуть всю сумму в течение 14 дней.
Что делать, если продавец не возвращает деньги?
Направить письменную жалобу в Центр по защите прав потребителей (PTAC). К жалобе стоит приложить подтверждение оплаты и переписку с продавцом. PTAC помогает урегулировать споры с продавцами, может дать рекомендации или даже предложить коллективный иск, если у компании есть массовые нарушения. В отдельных случаях (например, при подозрении на мошенничество) возможно обращение в полицию.
А когда подавать в суд?
Закон предусматривает процедуру «принудительного исполнения обязательств в порядке предупреждения» (Гражданский процессуальный закон, ст. 406.1). Это допускается только в отношении денежных обязательств:
- которые подтверждены документом и по которым наступил срок исполнения;
- об оплате вознаграждения, предусмотренного договором о поставке товара, купле-продаже товара или оказании услуги, если эти обязательства подтверждены документом и для них не установлен срок исполнения;
- которые вытекают из законного права пользования землей и по которым наступил срок исполнения.
Принудительное исполнение обязательств в порядке предупреждения не допускается:
- по платежам, связанным с невыполненным встречным обязательством;
- если задекларированное место жительства или место пребывания должника неизвестно;
- если задекларированное место жительства, место пребывания, местонахождение или юридический адрес должника находятся не в Латвийской Республике;
- если требуемая неустойка превышает 10 процентов от суммы основного долга;
- если требуемые проценты превышают сумму основного долга;
- по денежным обязательствам, если сумма долга превышает 15 000 евро;
- по солидарным денежным обязательствам.
Таким образом, если интернет-магазин не доставил оплаченный товар и игнорирует требования, покупатель имеет право отказаться от договора и требовать возврата денег. Если продавец уклоняется, первым шагом будет обращение в PTAC. Судебный путь также возможен, но обычно используется в общем порядке, а не в ускоренной процедуре.