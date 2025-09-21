Полезные советы
Сегодня 21:21
Как сделать кокосовые конфеты с миндалем: секрет домашних "Рафаэлло"
Нежные, тающие во рту и с хрустящим орешком внутри — конфеты «Рафаэлло» можно легко приготовить дома всего за час, и они получатся не менее вкусными, чем покупные.
Ингредиенты (на 20–25 конфет):
- Сливочный сыр или мягкий творог — 200 г
- Сгущённое молоко — 100 г
- Кокосовая стружка — 150 г (50 г в массу, 100 г для обсыпки)
- Миндаль (или фундук) — 20–25 шт.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
Приготовление:
Приготовьте основу. В миске соедините сливочный сыр (или мягкий творог), сгущённое молоко, ванильный сахар и 50 г кокосовой стружки. Хорошо перемешайте до однородной массы.
Охладите. Поставьте массу в холодильник на 30–40 минут, чтобы она стала гуще и удобнее для лепки.
Формируйте конфеты. Возьмите чайную ложку массы, положите внутрь орешек (миндаль или фундук) и скатайте шарик.
Обваляйте. Каждый шарик обкатайте в кокосовой стружке.
Охлаждение. Готовые конфеты выложите на тарелку и отправьте в холодильник минимум на 1 час.