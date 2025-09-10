Зачем жирной коже нужно увлажнение - мифы и правда от специалиста

"Полноценного и здорового питания, регулярных физических нагрузок и правильного ухода за кожей лица может быть недостаточно для того, чтобы кожа была здоровой и сияющей, ведь каждый день мы вступаем в контакт с внешними факторами, влияющими на состояние кожи – погодой, вирусами и бактериями, загрязнение, неподходящие косметические продукты и другие факторы. Под воздействием внешних факторов кожа быстро теряет влагу и начинает трескаться. С другой стороны, в трещинах скапливается пыль и пот, а также бактерии, даже микроскопические, в результате чего закупориваются поры, может развиваться аллергическая реакция и даже образуется воспаление. На верхнем слое кожи у всех типов кожи сальные железы органически образуют тонкий и кислый слой кожного сала, основной функцией которого является увлажнение и защита верхнего слоя кожи. Чтобы сохранить и не нарушить баланс естественной выработки кожного сала, основные этапы ухода за кожей лица остаются неизменными: очищение кожи утром и вечером, увлажнение средствами, подходящими для данного типа кожи. Для жирной и комбинированной кожи рекомендуется бережное и тщательное очищение кожи два раза в день качественным очищающим гелем или пенкой, тонирование кожи тоником и увлажнение сывороткой и кремом. Это заблуждение, что кожное сало и блеск, который он создает на коже лица, означает, что кожа полностью увлажнена. Жирная и комбинированная кожа также нуждается в увлажнении", – подчеркивает косметолог Катрина Блумберга.