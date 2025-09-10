Зачем жирной коже нужно увлажнение - мифы и правда от специалиста
Сияющая кожа лица – мечта каждой женщины, поэтому нередко для устранения первого появления излишнего блеска и сальности кожи применяются абразивные и подсушивающие методы. Ими чаще пользуются обладательницы жирной и комбинированной кожи лица. При таком подходе временно достигается появление матовости кожи, а организм, понимая, что необходимая коже влага теряется, вырабатывает дополнительное кожное сало для защиты кожи. Так, контрреакции организма способствует быстрое уменьшение блеска кожи.
Как поддерживать баланс и контролировать жирность кожи лица, обеспечивая при этом сияние кожи лица, объясняет косметолог Apotheka Beauty Катрина Блумберг.
"Полноценного и здорового питания, регулярных физических нагрузок и правильного ухода за кожей лица может быть недостаточно для того, чтобы кожа была здоровой и сияющей, ведь каждый день мы вступаем в контакт с внешними факторами, влияющими на состояние кожи – погодой, вирусами и бактериями, загрязнение, неподходящие косметические продукты и другие факторы. Под воздействием внешних факторов кожа быстро теряет влагу и начинает трескаться. С другой стороны, в трещинах скапливается пыль и пот, а также бактерии, даже микроскопические, в результате чего закупориваются поры, может развиваться аллергическая реакция и даже образуется воспаление. На верхнем слое кожи у всех типов кожи сальные железы органически образуют тонкий и кислый слой кожного сала, основной функцией которого является увлажнение и защита верхнего слоя кожи. Чтобы сохранить и не нарушить баланс естественной выработки кожного сала, основные этапы ухода за кожей лица остаются неизменными: очищение кожи утром и вечером, увлажнение средствами, подходящими для данного типа кожи. Для жирной и комбинированной кожи рекомендуется бережное и тщательное очищение кожи два раза в день качественным очищающим гелем или пенкой, тонирование кожи тоником и увлажнение сывороткой и кремом. Это заблуждение, что кожное сало и блеск, который он создает на коже лица, означает, что кожа полностью увлажнена. Жирная и комбинированная кожа также нуждается в увлажнении", – подчеркивает косметолог Катрина Блумберга.
Элементы ухода за кожей в косметических продуктах, подходящих для контроля жирности кожи
Гиалуроновая кислота – важный компонент для увлажнения и эластичности кожи.
Она естественным образом развивается в организме с момента рождения и в больших количествах обнаруживается во всех органах тела, но прежде всего в коже, глазах и суставах. По достижении зрелости уровень гиалуроновой кислоты в организме снижается, поэтому для поддержания упругой и увлажненной кожи рекомендуется использовать гиалуроновую кислоту дополнительно – внутрь в виде пищевых добавок или наружно с помощью косметических средств. Гиалуроновая кислота притягивает молекулы воды и удерживает их в коже. Один грамм гиалуроновой кислоты может связать до 1000 миллиграммов воды. Он также участвует в процессе заживления ран, эффективно уменьшая покраснение кожи лица.
Применение: нанесите сыворотку или крем, содержащие гиалуроновую кислоту, после очищения кожи на влажную или влажную кожу, так вода в сочетании со средством будет удерживать в коже дополнительную влагу. Продукты, содержащие гиалуроновую кислоту, можно использовать отдельно или в сочетании с другими веществами/продуктами.
Косметическая белая глина – для впитывания жира и матирования кожи.
Консистенция косметической белой глины более мелкая, чем у других видов глины, поэтому при использовании ее в качестве очищающей маски она легко достигает проблемных участков кожи и впитывает пот, натуральные масла, избавляет от скопившейся грязи, тонизирует кожу за счет сужения пор.
Применение: белую глину смешивают с водой и наносят на очищенную кожу. Глину держат на коже до 15 минут, не давая ей полностью высохнуть. После смывания маски теплой водой кожа будет бархатистой и матовой, а также сухой, поэтому после смывания маски следует нанести увлажняющий или питательный крем.
Гликолевая кислота – очищает кожу от излишков кожного сала и ороговевших частиц, способствует регенерации клеток.
«Гликолевая кислота обладает многими положительными свойствами, но особенно сильно она влияет на жирность кожи. Способствует утолщению кожи, т.е. отшелушиванию ороговевших клеток, восстанавливает и разглаживает верхний слой кожи, нормализует деятельность сальных желез, сужает поры в процессе подтяжки. Помимо всего вышеперечисленного, он одновременно увлажняет кожу, потому что подобно гиалуроновой кислоте притягивает воду к клеткам», – говорит Катрина Блумберг.
Применение: для восстановления баланса верхнего слоя кожи будет полезен нежный пилинг с гликолевой кислотой (не более двух раз в день), для освежения – тоник, а для ежедневного увлажнения – крем.
Ниацинамид – укрепляет защитный барьер кожи и снижает выработку кожного сала в организме.
Ниацинамид используется в косметике для снижения выработки кожного сала, укрепления защитного барьера кожи и улучшения ее состояния за счет ускорения обновления кожного покрова. Ниацинамид обладает расслабляющими и целебными свойствами и входит в состав продуктов для лечения акне, экземы, розации и других кожных заболеваний.
Применение: ниацинамид наиболее эффективно усваивается внутрь при полноценном питании или дополнительно с помощью пищевых добавок. Он содержится в рыбе, яйцах, бобовых, мясе, злаках и многом другом. В косметике ниацинамид используется в очищающих и увлажняющих средствах для лица и тела, а также в средствах по уходу за волосами.
Салициловая кислота – глубоко очищает поры и уменьшает кожные высыпания.
Салициловая кислота глубоко проникает в сальные фолликулы или закупоренные поры, что особенно выражено при жирном и комбинированном типах кожи. Он проникает в поры и вытягивает масла, грязь и бактерии. При этом поры сужаются, а кожа становится более гладкой.
Применение: cредства, содержащие салициловую кислоту, рекомендуется наносить на участки жирной и пораженной акне, но не поврежденной кожи. Его не следует использовать вблизи области глаз и рта или в носовой полости, так как может возникнуть раздражение. После использования средств, содержащих салициловую кислоту, следует тщательно вымыть руки во избежание попадания средства в глаза, рот или полость носа.
Советы по борьбе с жирностью кожи лица:
- Бережно очищайте кожу лица два раза в день, утром и вечером, очищающими средствами, подходящими для типа кожи лица, уровень pH которого ниже 7. Не используйте мыло для рук или гель для душа для очистки кожи лица, его щелочной состав нарушит естественный баланс PH кожи лица. Здоровое значение рН составляет от 4 до 7.
- Используйте увлажняющий крем утром и питательный крем вечером! Эти продукты не будут повышать жирность на поверхности кожи, но сохранят в коже необходимую влагу. Если густая консистенция ночных кремов «тяжеловата» для жирной и комбинированной кожи, то можно выбрать продукты с большей концентрацией в виде сыворотки или геля.
- Используйте минеральные и фиксирующие порошки, содержащие кремний или тальк. Это поможет поглотить излишки жира на верхнем слое кожи.
- В рамках диеты выбирайте продукты с более низким уровнем глюкозы. Продукты и напитки с высоким уровнем глюкозы могут влиять на повышенную выработку кожного сала в организме, поэтому при жирном или комбинированном типе кожи следует обращать особое внимание на уровень принимаемой в течение дня глюкозы в рамках контроля уровня кожного сала. Рекомендуется употреблять бобовые, свежие фрукты (сливы, вишню) и овощи (морковь, тыкву, свеклу), цельнозерновые продукты (овсянка, рисовая каша, ржаной хлеб, цельнозерновые), нежирные молочные продукты (кефир, творог сыр, сыр без добавок), орехи и семечки.
- Снижение уровня гормона кортизола. Под влиянием стресса повышается уровень кортизола, что отрицательно сказывается как на физическом, так и на психическом здоровье. Следствием этого могут быть нарушения сна, колебания веса, снижение иммунитета, расстройства пищеварительного тракта, а также перепроизводство кожного сала в организме. Для снижения кортизола рекомендуется полноценное питание, употребление пробиотиков и пребиотиков для улучшения работы пищеварительной системы, включение регулярных физических нагрузок в повседневную жизнь и забота об укреплении иммунитета с помощью пищевых добавок (витамин С, магний, цинк).