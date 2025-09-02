Что проверить дома в начале осени, чтобы зима не застала врасплох?
Полезные советы
Сегодня 21:17
Сентябрьская уборка: что стоит пересмотреть дома к холодному сезону
Осень - лучшее время, чтобы подготовить дом к холодам. Сентябрьская уборка помогает не только навести порядок, но и создать комфортное пространство, где будет приятно проводить долгие вечера.
1. Гардероб
- Уберите летние вещи в коробки или вакуумные пакеты.
- Достаньте тёплые свитера, куртки, шарфы.
- Проверьте, что нужное в хорошем состоянии: если вещи требуют ремонта или чистки — сделайте это заранее.
2. Текстиль
- Поменяйте лёгкие летние покрывала на более плотные.
- Достаньте дополнительные одеяла и пледы.
- Постирайте шторы или замените их на более плотные, чтобы сохранить тепло.
3. Аптечка
- Проверьте срок годности лекарств.
- Пополните запасы средств от простуды и витаминов.
- Добавьте в аптечку термометр и тёплые компрессы.
4. Кухня
- Пересмотрите продукты в шкафах: избавьтесь от просроченного.
- Сделайте заготовки: варенье, заморозка овощей и ягод.
- Приготовьте полку «для уютных вечеров»: чай, мёд, специи для глинтвейна.
5. Техника и отопление
- Проверьте работу обогревателей и кондиционеров.
- Очистите фильтры пылесоса и воздухоочистителя.
- Подготовьте увлажнитель воздуха — он пригодится, когда начнётся отопительный сезон.