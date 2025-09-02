Сентябрьская уборка: что стоит пересмотреть дома к холодному сезону
Что проверить дома в начале осени, чтобы зима не застала врасплох?


Осень - лучшее время, чтобы подготовить дом к холодам. Сентябрьская уборка помогает не только навести порядок, но и создать комфортное пространство, где будет приятно проводить долгие вечера.

1. Гардероб

  • Уберите летние вещи в коробки или вакуумные пакеты.
  • Достаньте тёплые свитера, куртки, шарфы.
  • Проверьте, что нужное в хорошем состоянии: если вещи требуют ремонта или чистки — сделайте это заранее.

2. Текстиль

  • Поменяйте лёгкие летние покрывала на более плотные.
  • Достаньте дополнительные одеяла и пледы.
  • Постирайте шторы или замените их на более плотные, чтобы сохранить тепло.

3. Аптечка

  • Проверьте срок годности лекарств.
  • Пополните запасы средств от простуды и витаминов.
  • Добавьте в аптечку термометр и тёплые компрессы.

4. Кухня

  • Пересмотрите продукты в шкафах: избавьтесь от просроченного.
  • Сделайте заготовки: варенье, заморозка овощей и ягод.
  • Приготовьте полку «для уютных вечеров»: чай, мёд, специи для глинтвейна.

5. Техника и отопление

  • Проверьте работу обогревателей и кондиционеров.
  • Очистите фильтры пылесоса и воздухоочистителя.
  • Подготовьте увлажнитель воздуха — он пригодится, когда начнётся отопительный сезон.

