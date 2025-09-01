Милый котенок обойдется в тысячи евро - суммы за уход и лечение могут ввергнуть хозяина в шок
Содержание домашних животных обходится гораздо дороже, чем многие предполагают: расходы включают не только корм и уход, но и регулярные визиты к ветеринару, вакцинацию и возможные дорогостоящие операции, которые в случае травм или болезней могут исчисляться тысячами евро.
О том, какие расходы на самом деле связаны с содержанием домашних животных, в передаче TV24 «Saimnieks. Zeme. Valsts» рассказали декан Ветеринарного факультета Латвийского университета бионаук и технологий Каспар Коваленко и Гиртс Стендерс, заместитель руководителя отдела защиты животных, торговли и кормов Департамента здоровья, разведения, защиты животных и безопасности пищевых продуктов Минземледелия.
В целом, по словам Коваленко, нужно понимать, что содержание животного — от кормления и ухода до выполнения требований по благополучию — требует денег. Это человеческий ресурс: время, деньги и всё остальное.
Кроме того, необходима ветеринарная помощь, уход и ежегодная вакцинация, которые тоже стоят денег, причём немалых. «Самое сложное — это моменты, когда с животным что-то случается, тогда суммы могут быть очень большими. Часто владельцы задаются вопросом, почему, например, рентген в государственной больнице стоит столько-то, а у ветеринара — значительно дороже. Но ветеринарные практики — это частный бизнес, без господдержки, и стоимость услуг формируется из зарплаты врача, аренды помещений и других расходов», — пояснил Коваленко.
По его словам, при острых проблемах или травмах расходы могут быть огромными. Например, если кошку собьёт машина, операция может обойтись в несколько тысяч евро. «О лошадях я вообще не говорю: как базовое животное-компаньон они уже изначально очень затратные, а при острых или даже рутинных расходах суммы могут доходить до тысяч евро», — отметил он.
Коваленко подчеркнул, что ветеринарные услуги необходимо учитывать заранее: это лишь вопрос времени, когда они понадобятся. «Кошки обычно не живут дольше 20 лет, собаки — до 15, но в любом случае с возрастом у животного появляются разные проблемы со здоровьем. У кошек, например, нередко встречаются хронические заболевания мочевыводящей системы, что требует регулярных и дорогостоящих визитов к ветеринару».
Он добавил, что многие люди об этом даже не задумываются, когда берут милого котёнка, пусть даже из приюта, оплатив лишь небольшую сумму за адопцию. Но впоследствии расходы на содержание и, особенно, лечение животного могут оказаться для хозяина шокирующими.
Отдельная проблема — мода на определённые породы. «Многие выбирают животное по трендам, не учитывая, что большинство пород имеют свои специфические болезни. Я советую людям заранее изучить этот вопрос и понять, какие расходы на ветеринарные услуги могут последовать», — сказал Коваленко.
Стендерс добавил, что люди часто поддаются влиянию рекламы или популярных фильмов, после чего резко возрастает интерес к конкретной породе. «В ЕС организации по защите животных обращают на это внимание, так как есть специально выведенные породы с генетическими заболеваниями. Соответственно, уход за ними всегда будет дороже. У кошек эта тенденция выражена меньше, но у собак — очень заметна, и чаще всего она связана с какими-то крупными событиями или модой в обществе», — подчеркнул он.