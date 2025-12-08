Постоянную экспозицию Художественного музея "Рижская биржа" дополнит Витрина портретных миниатюр
С 12 декабря 2025 года в постоянной экспозиции западноевропейского искусства Художественного музея "Рижская биржа" (Дома лаукумс 6, Рига) посетители смогут увидеть портретные миниатюры XVIII–XIX веков из фондов музея, открывая одну из самых изысканных и личных форм европейского искусства.
Подборка портретных миниатюр включает 43 произведения, отражающих как общие европейские тенденции, так и художественные особенности Балтийского региона. Часть коллекции тесно связана с историей Латвии и Балтии, в то время как остальные работы демонстрируют широкий географический и технический диапазон жанра европейской портретной миниатюры, охватывая немецкую, австрийскую, французскую, английскую и другие художественные школы.
Предметы, включенные в экспозицию, демонстрируют различные материалы и техники исполнения: миниатюры выполнены на слоновой кости, в технике эгломизе на стекле (verre églomisé), на эмалированном металле, а также представлены силуэты и даже рельефы, похожие на камеи. Примечательно, что экспонаты размещены в специальной витрине, изготовленной при поддержке Фонда Бориса и Инары Тетеревых, которая позволяет полноценно рассмотреть произведения. Музей выражает личную и особую благодарность меценату Инаре Тетеревой за возможность реализации этого проекта.
Выставленная коллекция включает как работы профессиональных художников, так и композиции, созданные самоучками, что позволяет сравнить спектр ремесленных и художественных навыков в этом жанре. Иногда известно имя художника или изображенного человека, но нередко оба остаются анонимными свидетелями своей эпохи. Это присутствие разных судеб напоминает о хрупкости истории, в которой даже некогда заметные личности могут превратиться в безымянные образы.
Миниатюры выполняли различные функции: они служили памятными или семейными портретами, связанными с важными жизненными событиями, а также декоративными элементами на предметах быта, например, на табакерках, футлярах и украшениях. Каждый объект раскрывает техническое и эстетическое разнообразие жанра, подтверждая значимость портретной миниатюры как в контексте искусства, так и в культуре частной жизни.
Выставка является продолжением плодотворного сотрудничества Художественного музея "Рижская биржа" и Фонда Бориса и Инары Тетеревых.
Художественный музей "Рижская биржа" / Дома лаукумс 6, Рига
Время работы:
- Вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье: 10:00–18:00, касса 10:00–17:30
- Пятница: 10:00–20:00, касса 10:00–19:30
- Понедельник: закрыто
Музей закрыт в официальные праздничные дни: 1 января, в Страстную пятницу, на Пасху, Лиго и Янов день (23–24 июня), на Рождество (25–26 декабря), 31 декабря.
Цены билетов:
Внимание! (по этому билету можно осмотреть всю постоянную экспозицию)
- Взрослые: 7,00 EUR
- Школьники, студенты, пенсионеры: 3,50 EUR
- Семейный билет (1–2 взрослых с 1–4 детьми или одна многодетная семья): 8,00–12,00 EUR
- Для владельцев годового билета посещение выставки бесплатно.
- Для посетителей в группах более 10 человек (не считая руководителя группы – педагога или гида) применяется скидка 20%. Вход для руководителя группы бесплатный.