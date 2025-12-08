Постоянную экспозицию Художественного музея "Рижская биржа" дополнит Витрина портретных миниатюр

Выставленная коллекция включает как работы профессиональных художников, так и композиции, созданные самоучками, что позволяет сравнить спектр ремесленных и художественных навыков в этом жанре. Иногда известно имя художника или изображенного человека, но нередко оба остаются анонимными свидетелями своей эпохи. Это присутствие разных судеб напоминает о хрупкости истории, в которой даже некогда заметные личности могут превратиться в безымянные образы.