Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 29 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам стоит попытаться найти невидимую точку равновесия между личными чувствами и взаимоотношениями с другими людьми. Постарайтесь наломать не слишком много дров, их уже и так в избытке.
Телец
Этот день стоит посвятить друзьям. Кому-то из них, возможно, требуется ваша помощь, но сам он вам об этом не скажет. Проявите инициативу.
Близнецы
Голова у вас сегодня будет работать очень и очень неплохо, но в нетривиальном направлении. Пытаясь понять, или, того хуже, объяснить причину этого, вы лишь потратите время впустую.
Рак
Сегодня окружающие будут нервны в следствие озабоченности проблемой, которая вас, собственно, не касается. Так и не суйте в нее носа, вам вполне достаточно своих.
Лев
Сегодняшний день удивительно хорош для того, чтобы свить уютное гнездышко с любимым человеком. Если же это - как раз последнее, чего вы хотите, постарайтесь, чтобы он об этом не узнал.
Дева
Сегодня вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий развлечение. Можете, например, сериал посмотреть, посплетничать, просто чаю попить.
Весы
Вы слишком много сил отдаете работе, это положение надо бы изменить, но подобной возможностью вы в данный момент не располагаете? Оговорите свое право на личную жизнь. Сегодня, возможно, стоит даже топнуть ногой, иначе на вас так и будут кататься.
Скорпион
Сегодня искушение получить легкую прибыль может заставить вас наделать глупых и обидных ошибок. Тем более, что прибыль будет не так уж и велика.
Стрелец
Будьте разумны, не пилите сук, на котором имеете счастье находиться. Не так уж на нем и плохо. А как внизу - еще не известно. Пока.
Козерог
Сегодня вам, возможно, придется не раз менять свое мнение по тому или иному поводу. Так что лучше не торопиться его высказывать.
Водолей
Вы можете потрясти людей тем, что говорите. Ваше свободомыслие превзойдет все разумные пределы. Ничто для вас не будет столь важно, как новизна во всем. За один день вы добьетесь того, чего многие не могут сделать за годы - репутация немного сумасшедшего эксцентрика вам обеспечена.
Рыбы
Сегодня вы скорее будете заниматься чужими проблемами, нежели собственными делами. Посему стоит либо переделать все в первой половине дня, либо и вовсе ничего не планировать на этот день.