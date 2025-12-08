12 лет тюрьмы за насилие над детьми: суд вынес приговор бывшему представителю футбольного клуба "Бабите"

Ранее Государственная полиция в заявлении для СМИ указала, что передала в прокуратуру для начала уголовного преследования уголовный процесс в отношении мужчины 1983 года рождения - менеджера одного из футбольных клубов, подозреваемого в сексуальном насилии над тремя малолетними лицами, которое произошло в марте и апреле этого года. Подозреваемому в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу.