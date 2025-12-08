Экономист объявил латвийским покупателям хорошие новости

Снижение цен на сырье само по себе не приведет к значительному снижению средних потребительских цен на продукты питания, что помогает понять исторический пример. В 2015 году индекс цен на продовольственное сырье S&P GSCI был на 22 процента ниже, чем в 2013 году. Цены на продукты питания в Латвии в 2015 году по сравнению с 2013 годом снизились на 1,7 процента. То есть непосредственная выгода потребителей от процессов на биржах была незначительной. Однако это стало началом длительного периода стабильности цен на продукты, что уменьшило финансовую нагрузку на их приобретение, то есть соотношение цен и доходов. В 2019 году средние цены на продукты были лишь на 6,2 процента выше, чем в 2013 году, тогда как средняя брутто-зарплата за этот период выросла на 50,4 процента. То есть производители и торговцы смогли извлечь выгоду из первоначального снижения издержек, но со временем конкуренция заставила их передать дополнительную прибыль потребителям. В более длительной перспективе влияние биржевых колебаний цен, а также политических нюансов на покупательную способность в положительном смысле “поглощается” ростом зарплат. В следующем году средняя брутто-зарплата превысит уровень 2010 года, когда она составляла 632 евро, более чем втрое.