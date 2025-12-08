Экономист объявил латвийским покупателям хорошие новости
Ненаучно измеримые ощущения при посещении продуктовых магазинов в ноябре подсказывали, что ценовых акций особенно много. А сегодня эти ощущения уже опираются на данные, поскольку статистики представили свои подробно измеренные выводы: цены на продукты питания и безалкогольные напитки в ноябре действительно снизились на 0,5%. Об этом пишет в своем комментарии экономист Петерис Страутиньш.
Нетипично для ноября
Он отмечает, что в ряде случаев акции станут началом постоянного снижения цен. Это особенно вероятно в отношении соков, поскольку цена концентрата апельсинового сока на биржах в ноябре была менее трети от среднего уровня за ноябрь прошлого года. Этот продукт был одной из наиболее ярких иллюстраций безумия цен на экзотическое продовольственное сырье. Так как мировая цена на сливочное масло за год также стала ниже примерно на треть и влияет на другие молочные продукты, поскольку свежее молоко нужно всем, то их удешевление тоже может оказаться устойчивым. Постоянные снижения цен в магазинах нередко начинаются как акции — почему бы не воспользоваться такой возможностью, чтобы привлечь покупателей!
Снижение цен на продукты в ноябре не является типичным, обычно они в это время года даже увеличиваются примерно на полпроцента. Это способствовало нетипичной для ноября месячной дефляции, когда общий ценовой индекс снизился на 0,3%. Сравнимое влияние на снижение уровня цен оказали транспортные расходы, несмотря на рост цен на топливо. Это произошло благодаря услуге, которую редко упоминают в связи с дороговизной жизни, — пассажирским авиаперевозкам.
Исторический пример
Рынок продовольствия в этом году привлек к себе большое внимание политиков, и, возможно, такие меры, как корзина товаров по низким ценам и другие инициативы, повлияли на благосостояние покупателей. Однако в основе ситуации сейчас и в дальнейшем лежат два других фактора — цены на сырье и доходы. Наряду с уже упомянутыми товарными рынками приятные для покупателей изменения происходят и на рынке какао: его цена по сравнению с декабрем снизилась более чем наполовину. Более постепенно, но в течение длительного времени снижалась и цена на пшеницу, и в ноябре она составляла 190 евро, что лишь немного превышает средний уровень 2019 года в 180 евро. Зерновые в более долгосрочном периоде во многом определяют цены на различные продукты животного происхождения.
Снижение цен на сырье само по себе не приведет к значительному снижению средних потребительских цен на продукты питания, что помогает понять исторический пример. В 2015 году индекс цен на продовольственное сырье S&P GSCI был на 22 процента ниже, чем в 2013 году. Цены на продукты питания в Латвии в 2015 году по сравнению с 2013 годом снизились на 1,7 процента. То есть непосредственная выгода потребителей от процессов на биржах была незначительной. Однако это стало началом длительного периода стабильности цен на продукты, что уменьшило финансовую нагрузку на их приобретение, то есть соотношение цен и доходов. В 2019 году средние цены на продукты были лишь на 6,2 процента выше, чем в 2013 году, тогда как средняя брутто-зарплата за этот период выросла на 50,4 процента. То есть производители и торговцы смогли извлечь выгоду из первоначального снижения издержек, но со временем конкуренция заставила их передать дополнительную прибыль потребителям. В более длительной перспективе влияние биржевых колебаний цен, а также политических нюансов на покупательную способность в положительном смысле “поглощается” ростом зарплат. В следующем году средняя брутто-зарплата превысит уровень 2010 года, когда она составляла 632 евро, более чем втрое.
