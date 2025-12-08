Конец эпохи: стало известно, почему каток в LIDO на Краста больше не откроется
Предприятие общественного питания LIDO окончательно отказалось от восстановления популярного катка в центре отдыха на улице Краста.
Предприятие общественного питания LIDO не планирует восстанавливать каток в центре отдыха на улице Краста из-за высоких затрат, сообщила председатель правления LIDO Рита Аузиня. Она объяснила, что решение по оборудованию катка было принято в 2000 году, и он "отслужил свой срок".
"Поверхность поддерживается за счет электричества, которое мы не можем позволить себе тратить в том количестве, в котором оно требуется. Цена, которая должна взиматься с клиента за посещение катка, не будет адекватной", - сказала Аузиня.
Она добавила, что искались и другие решения, но на данный момент единственное решение, которое можно использовать для катка, - это прежнее решение, которое слишком дорого.
В то же время Аузиня подчеркнула, что одним из приоритетных проектов LIDO является развитие центра досуга, чтобы предложить больше разнообразных возможностей для отдыха.
Каток в LIDO был закрыт в 2020 году из-за антиковидных ограничений.