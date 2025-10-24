Клиенты LIDO накопили 140 000 евро в бонусах - компания призывает их потратить
За год участники программы лояльности LIDO накопили в общей сложности 140 тысяч евро. Компания LIDO призывает клиентов использовать эти средства, расплачиваясь в ресторанах и магазинах сети. Согласно данным, каждый пятый клиент присоединился к программе, запущенной в октябре прошлого года, и на сегодняшний день количество лояльных клиентов LIDO достигло 78 300 пользователей.
«Мы видим, что клиенты ценят программу лояльности LIDO и активно ею пользуются. Накопления формируются быстро — 5 % от каждой покупки зачисляются на счёт пользователя и могут быть использованы уже при следующем визите. Мы призываем клиентов не только копить, но и тратить и наслаждаться накопленным, ведь срок действия бонусов — 12 месяцев», — отмечает председатель правления LIDO Рита Аузиня.
По данным программы лояльности, средний чек в ресторанах, если покупка совершается через приложение лояльности, составляет 8,21 евро — это на 15–20 % меньше, чем другие чеки, с применением скидок или без них.
Решение LIDO в сфере лояльности включает несколько аспектов, соответствующих мировым тенденциям ресторанного бизнеса. Согласно исследованию Mastercard Advisors (2023) о программах лояльности, клиенты наиболее высоко ценят простые системы накоплений, прозрачную структуру бонусов и цифровую доступность, позволяющую легко и быстро использовать привилегии. Важную роль играют также персонализированные предложения и эмоциональные элементы — возможность почувствовать себя частью особого сообщества или получить дополнительные преимущества, выходящие за рамки финансовой скидки. Исследование Mastercard подтверждает, что наиболее эффективны программы, которые интегрируют преимущества лояльности во всех каналах взаимодействия с клиентом — как офлайн, так и в цифровой среде.
Программа лояльности LIDO объединяет эти подходы, предлагая цифровое, прозрачное и надежное решение, основанное на долгосрочных отношениях с клиентами. В будущем компания стремится достичь 360 000 пользователей программы, продолжая развивать функциональность, персонализацию и гибкость предложений.
Стать участником программы может любой желающий, скачав бесплатное приложение LIDO в магазинах Apple Store или Google Play. После регистрации пользователь, совершая покупки в ресторанах и магазинах LIDO и предъявляя QR-код приложения на кассе, получает 5 центов за каждый потраченный евро. Участники программы получают специальные предложения, регулярные скидки и возможность участвовать в кофейных клубах и клубах ужинов.