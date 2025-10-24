Клиенты LIDO накопили 140 000 евро в бонусах - компания призывает их потратить

Решение LIDO в сфере лояльности включает несколько аспектов, соответствующих мировым тенденциям ресторанного бизнеса. Согласно исследованию Mastercard Advisors (2023) о программах лояльности, клиенты наиболее высоко ценят простые системы накоплений, прозрачную структуру бонусов и цифровую доступность, позволяющую легко и быстро использовать привилегии. Важную роль играют также персонализированные предложения и эмоциональные элементы — возможность почувствовать себя частью особого сообщества или получить дополнительные преимущества, выходящие за рамки финансовой скидки. Исследование Mastercard подтверждает, что наиболее эффективны программы, которые интегрируют преимущества лояльности во всех каналах взаимодействия с клиентом — как офлайн, так и в цифровой среде.