Обед в коробке: как быстро и удобно собрать еду с собой на работу, в вуз или школу

Многоразовые контейнеры для продуктов не только бережнее для окружающей среды, но и делают повседневные привычки более комфортными. По словам О. Сорочина, стоит вложиться в контейнеры из долговечных и простых в уходе материалов, чтобы набор для обеда надолго стал частью повседневной жизни. "При выборе контейнера важно учитывать не только материал – стекло или пластик, но и то, как именно он будет использоваться. Легкие пластиковые контейнеры удобны для переноски, что особенно важно, если еду с собой в школу берут дети. В свою очередь закрывающиеся пакеты отлично подойдут для перекусов. Стеклянные и некоторые пластиковые контейнеры можно ставить в микроволновку, что позволяет быстро разогреть еду без лишней посуды. Это простая система, которая сочетает в себе удобство, обеспечивает свежесть еды и заботу о себе каждый день", – говорит эксперт.