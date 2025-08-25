Мой персональный код - это конфиденциальная информация? Самые распространенные мифы и факты о защите данных в Латвии

«Вы имеете право делать фотографии в публичных местах, на мероприятиях, в путешествиях и хранить их на своём устройстве — фотоаппарате или мобильном телефоне, если делаете это для личных нужд. Однако если решите публиковать такие фотографии, будьте внимательны, чтобы на них, насколько возможно, не были изображены другие люди (если цель публикации — не сам человек). Если избежать этого нельзя, публикуйте только такие изображения, которые не задевают честь и достоинство людей. И всегда помните — если изображённый на фото человек попросит вас удалить снимок, выполните эту просьбу!