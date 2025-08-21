Действительно ли смартфоны нас "подслушивают и "продают" рекламодателям? Объясняет эксперт по кибербезопасности
Время от времени звучат разговоры о том, что смартфоны нас подслушивают, некое неизвестное Большое ухо все анализирует, и на основании этого мы получаем в социальных сетях именно такие рекламные предложения, которые будто адресованы нам лично.
На платформе Threads Анете написала: «Вчера с мужем разговаривали, что можно было бы поехать в Хельсинки. Сегодня Facebook показывает мне рекламу музеев и развлечений в Хельсинки. Вчера болтали с подругой, и она сказала, что для улучшения осанки делает упражнения для стоп. Сегодня Instagram предлагает рекламируемый курс упражнений для стоп. Есть ли еще кто-то, кто думает, что устройства не подслушивают наши разговоры?»
Спрашиваем эксперта
Издание Jauns.lv обратилось к эксперту по кибербезопасности Армину Палму из государственной организации CERT.LV, занимающейся предотвращением киберинцидентов. Он отвергает такую возможность: «Никто не подслушивает телефоны. Существуют законы, которые это запрещают, кроме того, это было бы технически очень сложно: нужно было бы обрабатывать огромный поток данных, искать нужные ключевые слова, это было бы грубейшим нарушением границ частной жизни и давно бы уже раскрылось». Также наблюдаемая в киберпространстве передача данных ни о чем подобном не свидетельствует.
Эксперт напоминает: «Мы сами помогаем рекламодателям донести до нас то, что мы хотим. Пользуясь социальными сетями или другими сервисами, мы уже изначально соглашаемся с условиями пользования». В этих условиях есть пункты, которые разрешают третьим сторонам анализировать и использовать наши действия. Читая интересующие нас новости, делясь ими, отмечая их значком «нравится», задерживаясь дольше у какой-то информации, мы формируем своего рода цифровое впечатление о себе.
Мы оставляем цифровые следы
Палм объясняет, что в упомянутом случае с Хельсинки эта информация не появилась «из ниоткуда» — был некий индикатор: возможно, кто-то поделился новостью об этом городе, и на ее чтение было потрачено больше времени.
«Поставщики рекламы платят большие деньги, чтобы доставить свой продукт человеку, которому он потенциально может быть нужен. Здесь работает сложная математика, которая пытается угадать, что нам может понадобиться», — говорит эксперт.
«Так работают социальные сети и приложения. Отслеживаются GPS-данные, если это разрешено, анализируется то, что мы загружаем, что отмечаем, где пишем комментарии, что читаем, что пересылаем. Когда мы кликаем на ссылки, это является индикатором, который “определяет”, какие товары на других сайтах мы посещаем. Любым сервисам, которыми вы пользуетесь бесплатно, вы платите своими данными».
Именно поэтому после того, как вы изучаете холодильники в интернет-магазинах, в вашей ленте социальной сети может начать появляться их реклама. «Цифровые следы, как осознанные, так и неосознанные, могут многое о нас рассказать. Таким образом формируется наша цифровая копия, мы сами рассказываем о себе», — поясняет эксперт.
Что можно отключить
Однако только потому, что мы будем обсуждать в семье или в кругу друзей рядом со смартфоном, например, автомобили, в нашей ленте Facebook не начнут появляться их рекламные предложения. «Но если мы начнем просматривать соответствующие сайты, такие объявления непременно появятся», — говорит Палм.
Полностью отключить показ рекламы в ленте Facebook невозможно, потому что это, по сути, и есть основа этого бизнеса. Можно попытаться использовать функцию персонализации в соответствии со своими интересами, а также можно заблокировать рекламу «чувствительных» продуктов, например алкоголя и азартных игр.
Возможность персонализированной рекламы, которая основывается на истории просмотров, местоположении и других данных, можно отключить также в настройках устройства. Для приложений можно отключить доступ к микрофону, но это не означает, что реклама исчезнет.