Действительно ли смартфоны нас "подслушивают и "продают" рекламодателям? Объясняет эксперт по кибербезопасности

Издание Jauns.lv обратилось к эксперту по кибербезопасности Армину Палму из государственной организации CERT.LV, занимающейся предотвращением киберинцидентов. Он отвергает такую возможность: «Никто не подслушивает телефоны. Существуют законы, которые это запрещают, кроме того, это было бы технически очень сложно: нужно было бы обрабатывать огромный поток данных, искать нужные ключевые слова, это было бы грубейшим нарушением границ частной жизни и давно бы уже раскрылось». Также наблюдаемая в киберпространстве передача данных ни о чем подобном не свидетельствует.