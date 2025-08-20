Как проверить и улучшить свою кредитную историю
Ответственное заимствование начинается с четкого понимания своей финансовой ситуации, и одним из ее основных показателей является кредитная история. Это своего рода финансовая «визитная карточка», которая отражает, насколько своевременно и добросовестно Вы выполняли свои обязательства в прошлом.
Хорошая кредитная история открывает доступ к кредитам на более выгодных условиях — с более низкими процентными ставками и большей гибкостью в графике погашения.
Если цель — улучшить свою кредитную историю, следуя целенаправленному плану действий, первые результаты можно увидеть уже через 30 дней.
-
Проверьте свою справку о кредитной истории
Начните с получения полной справки о кредитной истории в кредитных бюро или в Кредитном регистре Банка Латвии. Этот документ содержит информацию о текущих и предыдущих кредитах, просрочках платежей и других важных записях.
Если вы заметили ошибку, например, когда погашенный кредит всё ещё указан как активный, незамедлительно свяжитесь с кредитором, чтобы информация была исправлена. Точная и актуальная информация в кредитной истории — это основа для хорошего кредитного рейтинга.
-
Уменьшите или погасите существующие долги
Для улучшения кредитной истории эффективным шагом является уменьшение общего объёма долговых обязательств. В первую очередь уделите внимание тем кредитам , по которым установлены более высокие процентные ставки или значительные штрафы за просрочку.
Даже частичное погашение задолженности положительно влияет на показатели кредитной истории, так как снижает соотношение долга к доходу. Если требуется срочный кредит, тщательно оцените, действительно ли он необходим и сможете ли Вы погасить его без задержек.
-
Производите все платежи вовремя
Регулярная платёжная дисциплина — один из ключевых факторов, влияющих на кредитную историю. Уже в течение 30 дней можно достичь положительного эффекта, если все платежи будут вноситься строго в установленные сроки.
Чтобы избежать ситуаций с забытыми счетами, настройте автоплатежи в интернет-банке. Это не только снижает риск просрочек, но и экономит время, а также уменьшает расход бумаги.
-
Ограничьте новые заявки на кредиты
Слишком частая подача заявок на новые кредиты в короткий промежуток времени может негативно повлиять на кредитную историю, поскольку каждый раз проводится проверка кредитоспособности.
Если Вам нужен быстрый кредит или иной вид финансирования, тщательно оцените необходимость и возможности погашения. Срочный кредит стоит рассматривать только как крайнее решение после анализа всех прочих вариантов.
-
Договоритесь с кредиторами об условиях погашения
Если Вы предполагаете, что в ближайшее время могут возникнуть трудности с платежами, свяжитесь с кредиторами заблаговременно. Многие из них предлагают решения, например пересмотр графика выплат или временную отсрочку платежей.
Такой проактивный подход помогает избежать просрочек и демонстрирует, что Вы — ответственный заемщик, что в долгосрочной перспективе положительно влияет на кредитную историю.
-
Отслеживайте прогресс
Через 30 дней снова запросите справку о кредитной истории и сравните её с предыдущей. Даже небольшие улучшения — своевременные платежи, сокращение долгов или исправление ошибок — уже будут шагом вверх в кредитном рейтинге.
Помните: улучшение кредитной истории — это постоянный процесс, где повседневные финансовые привычки определяют её качество.
В заключение
Хорошая кредитная история — это ценный ресурс, открывающий путь к более выгодным финансовым решениям в будущем. Для её сохранения необходимы дисциплина, ответственное заимствование и регулярный контроль ситуации. Внося небольшие, но целенаправленные изменения уже сегодня, можно улучшить кредитную историю и укрепить свою финансовую стабильность в долгосрочной перспективе. Подробнее о том, что такое кредитная история и как она влияет на Ваши финансовые возможности, читайте в статье на Vivus.lv: «Что такое кредитная история и почему она важна».