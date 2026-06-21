Как выжить после Лиго и что делать при переедании? Советы фармацевта и нутрициолога

Этот синдром обозначает мерцательную аритмию или нерегулярное и часто ускоренное сердцебиение, которое может внезапно появиться даже у здоровых людей, но особому риску подвержены люди с диагностированными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, объясняет клинический фармацевт Eiroaptieka Ксения Лукьянова. Чаще всего такое состояние наблюдается во время праздников, когда мы склонны преступать границы умеренности - злоупотребляя алкоголем, употребляя много жирной или соленой пищи, а также кофеина, к тому же повышается уровень стресса. Алкоголь вызывает потерю жидкости и дисбаланс электролитов, что оказывает негативное влияние на работу сердца и может повлечь аритмию - эпизоды нерегулярной, прерывистой сердечной деятельности, которые ощущаются как учащенное сердцебиение, головокружение, одышка или боль в груди. При появлении таких симптомов следует немедленно обратиться за помощью. Специалист по питанию Агния Смилга отмечает, что с учетом негативного влияния алкоголя на сердечный ритм, артериальное давление и обмен веществ в целом, самым безопасным выбором будет воздержание или употребление его в весьма умеренных количествах.