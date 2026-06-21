Как выжить после Лиго и что делать при переедании? Советы фармацевта и нутрициолога
Многие не могут представить себе праздник Лиго без поездки на природу, без песен в веселой компании, костра и, конечно, без богато накрытого стола. Нелегко отказаться от угощения, которое выглядит и пахнет так соблазнительно, но надо иметь в виду, что переедание и чрезмерное употребление алкоголя может создать дополнительную нагрузку на организм, особенно на сердце.
"Чтобы праздничное застолье не создало перегрузку для организма, особенно для сердечно-сосудистой системы, рекомендуется не отказываться от привычных приемов пищи. Будет ошибкой пропустить завтрак или обед, чтобы "оставить место" для праздничного угощения. Это может вызвать чрезмерный голод и переедание, что приведет к дискомфорту для системы пищеварения, повлечет колебание уровня сахара и повысит артериальное давление. Более полезным будет сбалансированный прием пищи небольшими порциями на протяжении всего дня, чтобы поддерживать стабильный обмен веществ и избегать резкого изменения нагрузок на организм. Перед праздничным застольем рекомендуется съесть что-нибудь легкое с богатым составом питательных веществ, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшить чувство голода и способствовать осознанному питанию", - говорит специалист по питанию Profesora Skrides Sirds Klīnika Агния Смилга.
Выбор полезного для сердца угощения на Лиго
Здоровое питание не означает отказ от вкусных блюд. Специалист по питанию объясняет, какие ингредиенты могут повредить сердцу и как сочетать их так, чтобы улучшить влияние пищи на здоровье сердца:
Салаты без майонеза. Традиционные салаты содержат большое количество калорий и насыщенных жиров, что способствует повышению уровня холестерина, а значит риску сердечно-сосудистых заболеваний. Здоровью сердца способствуют привычки питания с преобладанием овощей и пряных трав с высоким содержанием калия, магния, клетчатки и антиоксидантов. Они помогают сохранить нормальное артериальное давление и уменьшить стресс для организма. Поэтому на Лиго рекомендуется подавать на стол салаты из зеленых листовых овощей, брокколи, капусты, помидоров, огурцов, петрушки, укропа и др. Чтобы сделать привычный салат росолс более легким, вместо майонеза можно использовать йогурт без добавок или сметану с пониженным содержанием жира, а вареную колбасу заменить куриным филе или индейкой. Добавьте свежие овощи и бобовые - нут или чечевицу - для получения дополнительного белка и клетчатки.
Мясо и овощи на гриле. Продающееся в магазине копченое и переработанное мясо содержит большое количество насыщенных жиров, натрия и консервантов, что в долгосрочной перспективе может способствовать развитию повышенного кровяного давления и атеросклероза. Выбирайте для шашлыка более постное мясо - филе курицы, индейки, нежирную свинину, говядину или жирную морскую рыбу, богатую жирными кислотами omega-3. Одновременно в рацион можно включить приготовленные на гриле баклажаны, цукини, паприку, грибы и кукурузу, так как эти овощи содержат клетчатку, антиоксиданты и другие биоактивные вещества, поддерживающие здоровье сердца и кровеносных сосудов. Не забывайте про тофу - оно обеспечивает высокую дозу белков без насыщенных жиров и холестерина, но людям с аллергией на сою или проблемами со щитовидной железой это может не подойти, добавляет клинический фармацевт.
Закуски с пониженным содержанием соли и жиров. В соленых закусках много калорий, они содержат избыточное количество натрия, соли и насыщенных жиров, а также усилителей вкуса и консервантов. Замените их обжаренными в духовке кусочками цельнозернового хлеба, чипсами из турецкого гороха, необработанными орехами и тарелкой свежих овощей с полезным соусом.
В десертах уменьшите количество добавленного сахара. Торты и булочки содержат большое количество добавленного сахара, что в долгосрочной перспективе может оказать неблагоприятное влияние на здоровье сердца. Их можно готовить с использованием цельнозерновой, овсяной муки или муки из бобовых, например, нутовой или чечевичной муки. Также в рецептах рекомендуется хотя бы наполовину уменьшить количество сахара, а сладость компенсировать свежими или замороженными фруктами и ягодами. Другой полезной для здоровья альтернативой являются фруктовые и ягодный десерты или печеные фрукты - например, яблоки или груши с корицей и небольшим количеством измельченных орехов или овсяными хлопьями.
Приготовленные дома полезные соусы. Для здоровья сердца будут полезны более легкие соусы, приготовленные из полезных ингредиентов без искусственных добавок и с умеренным содержанием соли, сахара и жира. Более полезной альтернативой являются, например, соусы на базе оливкового масла и лимона с пряными травами, соусы с йогуртом или растительным йогуртом, песто, а также пюреобразные соусы из протертых блендером овощей или бобовых.
Что делать при переедании?
Клинический фармацевт отмечает - уменьшить чувство тяжести в желудке могут помочь пищеварительные ферменты, например, средства с содержанием липазы, амилазы и протеазы - энзимов, помогающих расщеплять жиры, углеводы и белки. При вздутии живота поможет средство с активным веществом симетиконом. В случае диареи или рвоты помогут натуральные средства с диоксидом кремния, поглощающие газы, токсины и патогены. Чай из мяты, ромашки и фенхеля уменьшит спазмы и вздутие живота. Для стимулирования желчеотделения полезен чай из одуванчиков, тысячелистника и артишока. После переедания также важно позаботиться о печени. Подойдут средства с фосфолипидами, цикорием, черной бузиной или расторопшей, которые улучшат работу печени в долгосрочной перспективе, а не сразу после переедания, а также пищеварение и аппетит. Но самое важное - есть умеренно и много двигаться, позволяя организму самому обеспечивать пищеварение, не полагаясь на одни только препараты.
Алкоголь и синдром "праздничного сердца"
Этот синдром обозначает мерцательную аритмию или нерегулярное и часто ускоренное сердцебиение, которое может внезапно появиться даже у здоровых людей, но особому риску подвержены люди с диагностированными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, объясняет клинический фармацевт Eiroaptieka Ксения Лукьянова. Чаще всего такое состояние наблюдается во время праздников, когда мы склонны преступать границы умеренности - злоупотребляя алкоголем, употребляя много жирной или соленой пищи, а также кофеина, к тому же повышается уровень стресса. Алкоголь вызывает потерю жидкости и дисбаланс электролитов, что оказывает негативное влияние на работу сердца и может повлечь аритмию - эпизоды нерегулярной, прерывистой сердечной деятельности, которые ощущаются как учащенное сердцебиение, головокружение, одышка или боль в груди. При появлении таких симптомов следует немедленно обратиться за помощью. Специалист по питанию Агния Смилга отмечает, что с учетом негативного влияния алкоголя на сердечный ритм, артериальное давление и обмен веществ в целом, самым безопасным выбором будет воздержание или употребление его в весьма умеренных количествах.
Клинический фармацевт напоминает, что взаимодействие алкоголя с сердечно-сосудистыми препаратами может быть опасным, например, может усилить действие препаратов от давления, вызвав чрезмерное падение артериального давления, головокружение или даже потерю сознания. Это особенно актуально для людей с хронической гипертензией. Алкоголь может также нарушать сердечный ритм и маскировать симптомы у людей с заболеваниями сердца. После употребления алкоголя не следовало бы принимать нестероидные противовоспалительные препараты, поскольку они создают еще большую нагрузку на сердце. Для восстановления баланса жидкости и электролитов рекомендуется принимать магний и витамины группы В, которые одновременно поддерживают нервную систему и уменьшают посталкогольные симптомы.