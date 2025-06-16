Временная работа: 7 мифов, в которые пора перестать верить
Словосочетание «временная работа» часто вызывает много суждений, например, что такая работа подходит только студентам или низкоквалифицированным работникам, что во временной работе нет стабильности или что работодатели ее не ценят.
Байба Розентале, менеджер по работе с клиентами платформы временной работы Workis, объясняет, какие семь распространенных убеждений о временной занятости на самом деле являются всего лишь мифами и не соответствуют реальности.
1. Временная работа бывает не только сезонной
Одним из самых распространенных мифов является предположение, что временная работа связана только с сезонным спросом. На самом деле временная работа охватывает гораздо более широкий спектр возможностей — это может быть как однодневная работа, так и занятость на более длительный период времени, в зависимости от потребностей работодателя и пожеланий работника.
В то время как сезонная занятость напрямую связана с определенным временем года, временные рабочие места доступны в течение всего года и в различных отраслях. Однако стоит помнить, что иногда временная занятость совпадает с ростом спроса, например, в летний или осенний сезон, когда некоторые временные рабочие места могут совпадать с «пиковыми» периодами сезонного спроса.
2. Работодатели ценят опыт временной работы
Начать новую работу непросто — для этого требуется умение адаптироваться, готовность учиться и сотрудничать с другими. Именно эти качества делают временных работников привлекательными в глазах работодателей. «Опыт временной работы на разных рабочих местах показывает широкий спектр навыков, умение работать в разных условиях и справляться с самыми разными задачами», — добавляет эксперт.
3. Зарплата выплачивается чаще раза в месяц
В отличие от предприятий, где зарплата выплачивается в основном раз в месяц, многие временные работодатели предлагают более быструю систему оплаты, например, рабочая платформа Workis предлагает еженедельные выплаты за выполненную работу. Такой порядок оплаты может помочь лучше справиться с непредвиденными расходами или покрыть краткосрочные потребности.
4. Быстрый доход — не единственное преимущество
Хотя многие считают, что временная работа — это всего лишь способ быстро заработать деньги, на самом деле она дает гораздо больше — возможность освоить новые навыки, получить практический опыт и увидеть работу различных отраслей изнутри. «Преимущества во многом зависят от отношения самого человека. То, что работник хочет получить от временной работы, зависит от того, чего он хочет достичь - с открытым умом и позитивным подходом можно получить гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд», — говорит Байба Розентале.
5. Временная работа не только для студентов
Многие специалисты выбирают временную работу во время смены карьеры или для получения дополнительного дохода в дополнение к своей основной работе. Она подходит не только для молодежи, студентов или низкоквалифицированных работников — временную работу выбирают люди из разных возрастных групп и отраслей, которые ценят возможность выбирать подходящее время и тип работы.
Например, студенты ценят гибкость и опыт работы на разных должностях, люди, ищущие работу, — возможность зарабатывать без долгосрочных обязательств, специалисты с полной занятостью —источник дополнительного дохода, в то время как некоторые строят полноценную карьеру, совмещая различные временные работы и наслаждаясь динамичным графиком работы.
6. Временная работа не всегда с 9:00 до 17:00
Временная работа предлагает различный график работы — как стандартные рабочие часы, так и неполный рабочий день, а также вечерние или выходные смены. Такая гибкость делает временную работу привлекательной для людей с разными потребностями и образом жизни — это не формат «один размер подходит всем», и именно в этом ее самое большое преимущество.
7. Временная работа может быть стабильной
Многие люди ассоциируют временную работу с нестабильностью, но современные платформы временной занятости могут предложить четкие, структурированные и организованные условия рабочей среды. «Первый опыт временной работы человека влияет на его восприятие этого типа занятости, особенно если он был негативным, но вполне возможно, что другая платформа или решение могут существенно изменить это представление и создать положительные ассоциации о временной занятости», — говорит Байба Розентале.