Временная работа: 7 мифов, в которые пора перестать верить

Хотя многие считают, что временная работа — это всего лишь способ быстро заработать деньги, на самом деле она дает гораздо больше — возможность освоить новые навыки, получить практический опыт и увидеть работу различных отраслей изнутри. «Преимущества во многом зависят от отношения самого человека. То, что работник хочет получить от временной работы, зависит от того, чего он хочет достичь - с открытым умом и позитивным подходом можно получить гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд», — говорит Байба Розентале.