Финтех в странах Балтии: как эстонские компании меняют финансовую индустрию

Эстония находится на передовой финтех-индустрии, а стоимость её стартап-экосистемы превышает 15,2 миллиарда евро. В стране работает более 260 компаний в сфере финтеха, причём почти половина из них была основана в период с 2020 по 2022 год. Финтех-компании Эстонии развиваются благодаря культуре, ориентированной прежде всего на цифровые технологии, а также поддержке со стороны регулирующих органов. Финансовый надзорный орган Finantsinspektsioon (FSA) напрямую помогает финтех-компаниям ориентироваться в требованиях регулирования.