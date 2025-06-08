Что подарить человеку, у которого "все есть": 10 идей, которые действительно порадуют
фото: Shutterstock
Человеку, у которого все есть, нужен не столько подарок, сколько чувство: «обо мне подумали», «меня знают», «меня ценят». Поэтому выбирайте не то, что дорого, а то, что дорого лично ему.
Полезные советы

Что подарить человеку, у которого "все есть": 10 идей, которые действительно порадуют

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Дарить подарок человеку, у которого все есть, — задача с подвохом. Такой человек обычно сам себе может позволить все необходимое и даже желаемое. Но это не значит, что удивить его невозможно. Важно не "что", а как и зачем: такие люди ценят оригинальность, внимание, впечатления и персональный подход. Ниже — идеи, которые помогут вам сделать действительно запоминающийся подарок.

Персонализированный подарок

Даже если человек не нуждается в вещах, он может растрогаться от чего-то, сделанного специально для него:

  • Портрет по фотографии в необычном стиле
  • Книга, в которую вписана его история
  • Персональная карта звездного неба в день его рождения
  • Настольная игра или пазл с вашей общей фотографией
  • Гравировка с личным посланием на ручке, фляге, часах или блокноте

Впечатление вместо вещи

Чем старше и успешнее человек, тем больше он ценит эмоции. Подарите:

  • Сертификат на мастер-класс (виноделие, гончарное дело, живопись)
  • Билет на закрытое культурное событие
  • Полет на воздушном шаре или вертолете
  • SPA-день или курс массажа
  • Уикенд в доме на дереве или в дизайнерской усадьбе

Редкость и изыск

Если хочется все-таки подарить предмет — пусть он будет особенным:

  • Коллекционная книга, издание с автографом
  • Винтажный аксессуар (зажигалка, часы, шахматы)
  • Дизайнерская свеча ручной работы
  • Пластинка с редкой записью или оригинал постера любимого фильма
  • Чай или кофе из ограниченной партии с историей

Красивый благотворительный жест

Удивительный и благородный ход:

  • Сертификат о посадке дерева в его честь
  • Пожертвование в фонд, который ему близок, от его имени
  • Участие в благотворительном аукционе, где подарок — поддержка

Услуга вместо предмета

Подарите облегчение рутины или помощь:

  • Услуги персонального стилиста, шеф-повара на вечер, декоратора
  • Домашняя уборка от профессионалов
  • Организация архива, фотоальбома или родового древа
  • Подписка на сервис, который человек сам бы не оформил (например, литературный клуб, онлайн-галерея, гастрономический сет)

Предсказуемое, но с изюминкой

Если вы все же хотите подарить "предмет", пусть он будет с уникальной подачей:

  • Коробка любимых деликатесов из разных стран
  • Ювелирное украшение с редким символом или историей
  • Домашний текстиль, сшитый на заказ — например, с его инициалами
  • Одежда или аксессуар локального дизайнера, не из масс-маркета

Слова, которые никто не говорил

Человеку, у которого все есть, редко говорят о главном. Напишите:

  • Письмо благодарности
  • Историю вашей дружбы
  • Сборник пожеланий от всех близких
  • Коллаж из фраз, которые вы от него слышали и которые запомнились

Подарок с отложенным эффектом

Интрига и продолжение:

  • Календарь-сюрприз на год, где каждый месяц — новое послание
  • Подарок с рассрочкой эмоций — подписка на кофе, вино, книги
  • Билет в путешествие, которое состоится через полгода
  • Коробка "открывать по случаю…" (радость, грусть, вдохновение)

Другие сейчас читают