Что будет, если каждый день есть слишком много орехов: польза, риски и разумные пределы

Орехи — это очень калорийный продукт: в среднем 500–700 ккал на 100 г. Даже небольшая горсть (30 г) — это 150–200 ккал. Если каждый день есть 100–200 г орехов, это может привести к набору веса, даже если в остальном вы питаетесь правильно.