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Сегодня 19:12
Вкусный и быстрый ужин: куриная печень с луком и морковью
Куриная печень – отличный вариант для быстрого ужина. Она готовится легко и быстро, не требует особых ингредиентов, а блюдо получается нежным, ароматным и с насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
- Куриная печень – 500 г
- Репчатый лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 2-3 зубчика (по желанию)
- Растительное масло – для жарки
- Соль, перец – по вкусу
- Лавровый лист – 1-2 шт.
- Зелень (укроп, петрушка) – для подачи
Приготовление:
Промойте куриную печень, удалите пленки и крупные жилки, нарежьте кусочками. Очистите лук и нарежьте его полукольцами или кубиками. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Чеснок измельчите.
Разогрейте на сковороде растительное масло, выложите лук и обжаривайте на среднем огне до мягкости и легкой золотистости. Добавьте морковь и еще немного обжарьте. Добавьте чеснок и лавровый лист. Поместите в сковороду печень, жарьте примерно 5-7 минут на среднем огне, периодически помешивая, пока печень не изменит цвет. Посолите и поперчите по вкусу. Готовьте еще 2-3 минуты. Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью. Отличным гарниром станут картофельное пюре, гречка, рис или свежие овощи.
Советы:
- Чтобы печень получилась мягкой, не пережаривайте ее – 7-10 минут вполне достаточно.
- Для более насыщенного вкуса можно добавить немного томатной пасты или соевого соуса на финальном этапе жарки.