Вкусный и быстрый ужин: куриная печень с луком и морковью

Разогрейте на сковороде растительное масло, выложите лук и обжаривайте на среднем огне до мягкости и легкой золотистости. Добавьте морковь и еще немного обжарьте. Добавьте чеснок и лавровый лист. Поместите в сковороду печень, жарьте примерно 5-7 минут на среднем огне, периодически помешивая, пока печень не изменит цвет. Посолите и поперчите по вкусу. Готовьте еще 2-3 минуты. Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью. Отличным гарниром станут картофельное пюре, гречка, рис или свежие овощи.