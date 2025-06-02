Домашние ферментированные огурцы - натурально, быстро, вкусно
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Домашние ферментированные огурцы - натурально, быстро, вкусно

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Ферментированные огурцы – это не только вкусная закуска, но и источник пробиотиков, которые поддерживают здоровье кишечника. Приготовить их дома несложно, а вкус будет значительно лучше, чем у магазинных.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 1 кг
  • Вода – 1 л
  • Соль (не йодированная) – 1,5 ст. л.
  • Чеснок – 4-5 зубчиков
  • Любая зелень (укроп, петрушка и т д), или листья хрена, вишни или смородины 
  • Перец горошком – 5-7 шт.

Приготовление:

Подготовьте огурцы. Выберите свежие, плотные огурцы. Хорошо промойте и отрежьте "попки".

Приготовьте рассол. Закипятите 1 литр воды и растворите у нем 1,5 ст. л. соли. Остудите раствор.

Уложите ингредиенты. На дно банки положите зелень, порезанный чеснок, перец. Затем плотно уложите огурцы. Сверху еще раз добавьте зелень и чеснок.

Залейте рассолом. Залейте огурцы соленой водой, чтобы они были полностью покрыты.

Накройте банку. Закройте банку марлей или бкмажной салфеткой. Оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня для ферментации.

Хранение. Когда на поверхности появятся пузырьки и характерный кисловатый запах, огурцы можно убрать в холодильник и наслаждаться их пользой и прекрасным вкусом. 

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить немного горчицы или острого перца.
  • Храните готовые огурцы в холодильнике в рассоле до 1 месяца.

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