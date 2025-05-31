Рецепт самых лучших отбивных: сочные, ароматные и идеально хрустящие
фото: DALL-E
Подавайте отбивные с картофельным пюре, свежим салатом или овощами на гриле. Можно дополнить домашним соусом, например чесночным или томатным.
Полезные советы

Рецепт самых лучших отбивных: сочные, ароматные и идеально хрустящие

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Отбивные – это классическое блюдо, которое всегда вызывает аппетит. Хрустящая золотистая корочка, нежное и сочное мясо внутри – секрет идеальных отбивных заключается в правильном маринаде, панировке и технике приготовления. Рассказываем, как приготовить самые лучшие отбивные дома.

Ингредиенты:

  • 500 г свиной или куриной вырезки (можно взять индейку)
  • 2 яйца
  • 100 г панировочных сухарей
  • 50 г пшеничной муки
  • 2–3 зубчика чеснока
  • 3–4 ст. л. молока
  • соль, черный перец по вкусу
  • растительное масло для жарки
  • по желанию: специи (паприка, тимьян, розмарин)

Приготовление:

Подготовка мяса

  • Нарежьте мясо на порционные кусочки толщиной около 1 см.
  • Хорошо отбейте каждый кусочек с двух сторон при помощи кухонного молотка или скалки, чтобы мясо стало мягче и равномерно прожарилось.
  • Натерите мясо солью, перцем, измельченным чесноком и оставьте мариноваться на 15–20 минут.

Подготовка панировки

  • В одной миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли.
  • В другую насыпьте муку.
  • В третью – панировочные сухари (можно смешать их с любимыми специями для аромата).

Панировка и жарка

  • Обваляйте каждый кусочек мяса сначала в муке, затем окуните в яичную смесь и обваляйте в сухарях.
  • Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  • Жарьте отбивные 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  • Выложите готовые отбивные на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Советы для идеальных отбивных:

  • Чтобы мясо получилось сочным, не передерживайте его на сковороде.
  • Для более хрустящей корочки можно использовать японские панировочные сухари (панко).
  • Если хотите отбивные более диетические, можно запечь их в духовке при 200°C примерно 20–25 минут.

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