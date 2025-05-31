Подавайте отбивные с картофельным пюре, свежим салатом или овощами на гриле. Можно дополнить домашним соусом, например чесночным или томатным.
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Сегодня 20:56
Рецепт самых лучших отбивных: сочные, ароматные и идеально хрустящие
Отбивные – это классическое блюдо, которое всегда вызывает аппетит. Хрустящая золотистая корочка, нежное и сочное мясо внутри – секрет идеальных отбивных заключается в правильном маринаде, панировке и технике приготовления. Рассказываем, как приготовить самые лучшие отбивные дома.
Ингредиенты:
- 500 г свиной или куриной вырезки (можно взять индейку)
- 2 яйца
- 100 г панировочных сухарей
- 50 г пшеничной муки
- 2–3 зубчика чеснока
- 3–4 ст. л. молока
- соль, черный перец по вкусу
- растительное масло для жарки
- по желанию: специи (паприка, тимьян, розмарин)
Приготовление:
Подготовка мяса
- Нарежьте мясо на порционные кусочки толщиной около 1 см.
- Хорошо отбейте каждый кусочек с двух сторон при помощи кухонного молотка или скалки, чтобы мясо стало мягче и равномерно прожарилось.
- Натерите мясо солью, перцем, измельченным чесноком и оставьте мариноваться на 15–20 минут.
Подготовка панировки
- В одной миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли.
- В другую насыпьте муку.
- В третью – панировочные сухари (можно смешать их с любимыми специями для аромата).
Панировка и жарка
- Обваляйте каждый кусочек мяса сначала в муке, затем окуните в яичную смесь и обваляйте в сухарях.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Жарьте отбивные 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Выложите готовые отбивные на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Советы для идеальных отбивных:
- Чтобы мясо получилось сочным, не передерживайте его на сковороде.
- Для более хрустящей корочки можно использовать японские панировочные сухари (панко).
- Если хотите отбивные более диетические, можно запечь их в духовке при 200°C примерно 20–25 минут.