4% - слишком мало? Землевладельцы хотят пересмотра платы с жителей многоквартирных домов

В Латвии десятки тысяч жителей многоквартирных домов вынуждены платить за пользование землей под своими домами. Сейчас ставка составляет 4% от кадастровой стоимости участка в год, однако землевладельцы считают ее слишком низкой и оспаривают фиксированную плату в Конституционном суде. Об этом сообщает gorod.lv со ссылкой на интервью порталу kopaa.lv, в котором адвокат Нормунд Шлитке, представляющий интересы землевладельцев, отметил, что нынешняя ставка возникла в результате спорных решений парламента и не учитывает экономических расчетов. Он подчеркнул, что Конституционный суд несколько раз признавал подобные нормы несправедливыми, однако законодательные поправки и интерпретации закона оставили ситуацию непрозрачной для владельцев квартир.