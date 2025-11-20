4% - слишком мало? Землевладельцы хотят пересмотра платы с жителей многоквартирных домов
В Латвии продолжается спор о плате за землю под многоквартирными домами: землевладельцы оспаривают фиксированную ставку 4% в Конституционном суде, считая ее несправедливой и экономически необоснованной.
В Латвии десятки тысяч жителей многоквартирных домов вынуждены платить за пользование землей под своими домами. Сейчас ставка составляет 4% от кадастровой стоимости участка в год, однако землевладельцы считают ее слишком низкой и оспаривают фиксированную плату в Конституционном суде. Об этом сообщает gorod.lv со ссылкой на интервью порталу kopaa.lv, в котором адвокат Нормунд Шлитке, представляющий интересы землевладельцев, отметил, что нынешняя ставка возникла в результате спорных решений парламента и не учитывает экономических расчетов. Он подчеркнул, что Конституционный суд несколько раз признавал подобные нормы несправедливыми, однако законодательные поправки и интерпретации закона оставили ситуацию непрозрачной для владельцев квартир.
С точки зрения Н. Шлитке, фиксированная ставка «популистична» и не отражает реальную стоимость земли, которая в Риге по примерным оценкам должна составлять 100–120 евро за квадратный метр. Он также объяснил, что новые правила о «порядке пользования» землей не дают жителям прав на ее полноценное использование, включая строительство или размещение инфраструктуры.
Эксперт подчеркнул, что справедливая компенсация за пользование землей ранее определялась в размере около 7,5–8% от кадастровой стоимости. По его мнению, государство должно либо вернуть предыдущий порядок расчета, либо организовать массовый выкуп земли у землевладельцев, иначе процесс растянется еще на десятки лет.
Н. Шлитке отметил, что интерес к выкупу земли уже проявляется в некоторых городах, например, в Елгаве, где кадастровая стоимость участка значительно ниже рыночной. Он предостерег, что с ростом стоимости городской земли необходимость уплаты по справедливым ставкам станет еще более актуальной.