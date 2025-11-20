Третья смерть за два месяца: на печально известной улице под Ригой снова погиб пешеход
Два смертельных ДТП за месяц и третья трагедия за короткий срок — на улице Гранита снова погиб пешеход. В Ацоне мужчина не успел избежать удара автомобиля Opel, которым управляла водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полиция начала уголовный процесс и ищет очевидцев.
Автомобиль Opel двигался в направлении Риги, но недалеко от территории садовых участков Ацоне (посёлок в Саласпилсском крае) наехал мужчину. Он погиб на месте.
«На пешеходе не было светоотражающих элементов. Также сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля Opel находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения — 1,46 промилле. Водитель была задержана и доставлена в изолятор временного содержания», — отмечает представитель Государственной полиции Лига Багдоне.
Недалеко от места трагедии расположено несколько многоэтажных домов. Их жители наблюдали присутствие оперативных служб на протяжении нескольких часов. У домов корреспонденты «Degpunktā» встретили мужчину, который ежедневно ходит по участку дороги, где произошёл наезд. Он слышал, что погибший был жителем Ацоне.
За короткое время это уже третье смертельное ДТП на улице Гранита. В начале ноября сообщалось о женщине, которая после наезда легкового автомобиля погибла на месте. А в начале октября ДТП произошло между легковым автомобилем и велосипедистом — после полученных травм велосипедист умер в больнице.
По факту происшествия полиция начала уголовный процесс и продолжает расследование. Правоохранители просят откликнуться очевидцев, позвонив по телефонам 67829221 или 112.