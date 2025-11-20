Третья смерть за два месяца: на печально известной улице под Ригой снова погиб пешеход

За короткое время это уже третье смертельное ДТП на улице Гранита. В начале ноября сообщалось о женщине, которая после наезда легкового автомобиля погибла на месте. А в начале октября ДТП произошло между легковым автомобилем и велосипедистом — после полученных травм велосипедист умер в больнице.