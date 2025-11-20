Премьера в Аркаде Театра Чехова - пьеса Ника Пэйна "Созвездия" в постановке Дж. Дж. Джилинджера
19 декабря в Аркаде Театра Чехова (площадка Рижского русского театра Михаила Чехова по адресу: уд. Вальню, 19) состоится премьера спектакля по пьесе Ника Пэйна "Созвездия" в постановке режиссера Дж. Дж. Джилинджера. Спектакль позволит зрителям погрузиться в мир, где каждое слово, жест и взгляд влияют на ход событий и порождают бесконечное множество вероятностей.
Главные герои - Марианна и Роланд - проживают параллельно несколько жизней: они встречаются, влюбляются, вступают в отношения, изменяют, расстаются и снова находят друг друга. Детали меняются от версии к версии, но некоторые вещи остаются неизменными, создавая захватывающую сеть параллельных реальностей.
Ник Пэйн, британский драматург, лауреат премии Лоуренса Оливье, в своей пьесе исследует то, как наши осознанные и неосознанные решения отражаются и преломляются во времени и пространстве. Спектакль, одновременно ироничный и трогательный, объединяет опыт человеческих взаимоотношений с элементами квантовой физики и теории вероятности. Он побуждает зрителя задуматься о жизненных решениях и их последствиях, наглядно демонстрируя, как самые простые действия могут создавать совершенно разные реальности.
Режиссер Дж. Дж. Джилинджер в своем характерном стиле создает на сцене интимный, эмоционально насыщенный мир, где зрители смогут прочувствовать историю любви и многогранность жизни.
Творческая команда под руководством режиссера Дж. Дж. Джилинджера: костюмы и сценография - Аннемария Щеголева, движение - Линда Калниня, свет - Марис Кейшс. В постановке используется перевод Ольги Буховой. Состав исполнителей: Татьяна Гуревич, Дмитрий Егоров.
Театр Чехова рекомендует покупать билеты на спектакли заблаговременно и использовать возможность выбрать лучшие места в зале.
Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Biļešu serviss, а также в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.
Ближайшие показы: 19.12. (19:00), 20.12. (17:00), 21.12. (13:00), 27.12. (17:00), 28.12. (17:00), 30.12. (17:00), 20.01. (19:00), 21.01. (19:00), 29.01. (19:00), 30.01. (19:00).
Жанр - теория вероятности отношений.
Спектакль "Созвездия" - на русском языке. Планируются титры на латышском и английском языках.
Возрастное ограничение: 14+.