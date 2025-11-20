Премьера в Аркаде Театра Чехова - пьеса Ника Пэйна "Созвездия" в постановке Дж. Дж. Джилинджера

Ник Пэйн, британский драматург, лауреат премии Лоуренса Оливье, в своей пьесе исследует то, как наши осознанные и неосознанные решения отражаются и преломляются во времени и пространстве. Спектакль, одновременно ироничный и трогательный, объединяет опыт человеческих взаимоотношений с элементами квантовой физики и теории вероятности. Он побуждает зрителя задуматься о жизненных решениях и их последствиях, наглядно демонстрируя, как самые простые действия могут создавать совершенно разные реальности.