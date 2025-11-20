Неужели водяные счетчики больше не нужно менять и проверять?
Недавно изменились правила, касающиеся водяных счетчиков. Какие это изменения и что нужно знать каждому, у кого дома установлен счетчик воды?
Об изменениях рассказывает Илгварс Бакманис, менеджер по сервисному обслуживанию отдела управления и развития сервисов SIA Rīgas namu pārvaldnieks.
С 6 июня водяные счетчики больше не обязательно проверять каждые четыре года. Так решило Министерство экономики, поскольку Центр защиты прав потребителей (PTAC) экспериментально доказал, что от этой платной услуги нет ожидаемой пользы. Во время эксперимента все пять латвийских лабораторий, занимающихся поверкой, признали исправными счетчики, которые исследователи PTAC намеренно повредили. Также при выборочной проверке установленных в квартирах проверенных счетчиков PTAC выяснил, что большая их часть на самом деле не пригодна к использованию. Регулярная поверка также не помогает в ситуациях, когда недобросовестные люди манипулируют счетчиками, чтобы платить меньше, чем фактически потребили.
Значит, контроля больше не будет?
После изменений счетчики не останутся без контроля. Как и раньше, управляющий дома обязан следить за данными о водопотреблении и, видя, что потери воды резко растут или стабильно превышают 20% от общего потребления, искать причины и помогать их устранить.
Таким образом, индивидуальные счётчики по-прежнему будут проверяться, и их проверка или замена потребуется в случае подозрения на неверные показания. Если счётчик сломается, владелец квартиры может самостоятельно выбрать и приобрести новый.
Может, стоит поставить современный и более точный счетчик?
Сейчас подходящий момент, чтобы поговорить с соседями и управляющим дома о замене всех счетчиков в доме. Так поступает все больше жителей, выбирая современные технологии — например, счетчики с автоматическим снятием показаний, чтобы больше не нужно было подавать их вручную. Доступны и ультразвуковые счетчики с автоматическим снятием — они намного точнее, их невозможно обмануть, и служат они дольше. Если счетчики меняют всем домом, оплатить их можно из накопительного фонда дома.
Будущие варианты
Чтобы поощрить жителей привести в порядок счетчики воды и модернизировать системы учета воды в квартирах, Министерство экономики установило, что до 1 января 2027 года общим собраниям многоквартирных домов нужно принять решение о единой системе учета водопотребления в доме — использовать механические или ультразвуковые счетчики, будут ли они считываться удаленно, и оплачивать ли новые счетчики из общего фонда ремонта. Также нужно договориться о том, как делить оплату за потери воды — поровну на каждого жителя или пропорционально площади квартиры.
В правилах Кабинета министров дополнительно подчеркивается: если дом устанавливает новые счетчики горячей воды, то с 12 октября этого года они обязаны быть с возможностью удаленного считывания. Но это требуется только в том случае, если такое решение экономически оправдано и выгодно жителям.
Принять решения жильцам могут помочь управляющие домов. Если в доме минимальные потери воды, можно спокойно продолжать пользоваться существующими счетчиками, однако, если потери и, соответственно, платежи велики, не стоит медлить — нужно обратиться к своему управляющему и решать, как исправить ситуацию.