Неужели водяные счетчики больше не нужно менять и проверять?

С 6 июня водяные счетчики больше не обязательно проверять каждые четыре года. Так решило Министерство экономики, поскольку Центр защиты прав потребителей (PTAC) экспериментально доказал, что от этой платной услуги нет ожидаемой пользы. Во время эксперимента все пять латвийских лабораторий, занимающихся поверкой, признали исправными счетчики, которые исследователи PTAC намеренно повредили. Также при выборочной проверке установленных в квартирах проверенных счетчиков PTAC выяснил, что большая их часть на самом деле не пригодна к использованию. Регулярная поверка также не помогает в ситуациях, когда недобросовестные люди манипулируют счетчиками, чтобы платить меньше, чем фактически потребили.