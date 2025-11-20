Браже в Брюсселе: союзникам пора ускорить закупки вооружений и нарастить оборону

Браже подчеркнула, что цели России не изменились: это подрыв единства союзников по НАТО и сокращение помощи Украине. Министр отметила, что Латвия ответственно относится к своей безопасности и обороне, в том числе к выполнению соглашений, утверждённых на саммите НАТО в Гааге: в этом году прямые расходы на оборону достигнут 4% ВВП, а в 2026 году планируется увеличить их примерно до 5% ВВП.