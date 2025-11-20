Европейская комиссия недовольна - в латвийских детских садах не хватает мест для самых маленьких
Несмотря на высокий охват дошкольным образованием среди детей старше трех лет, в Латвии лишь четверть малышей младше этого возраста получают формальный уход — мест в детсадах не хватает, особенно для семей с низким доходом.
В Латвии в формальном уходе находится лишь около четверти детей младше трех лет, однако мест в детских садах им часто не хватает, указывается в новом отчете Европейской комиссии.
В 2023 году в раннем дошкольном образовании и уходе участвовали 95,6% детей. Это превышает средний показатель ЕС — 94,6% — и приближается к установленной цели — 96% к 2030 году.
Однако ситуация иная среди детей младше трех лет — в формальном уходе находится лишь 24,9%, что ниже среднего показателя ЕС — 39,3% — и ниже целевого уровня 41% к 2030 году.
Хотя латвийский Закон об образовании предусматривает, что все дети с 18 месяцев имеют законное право на место в дошкольном учреждении, на практике в государственных и муниципальных садах мест часто не хватает. Это особенно затрудняет ситуацию для семей с низкими доходами, которые не могут позволить себе частные детские сады.
Долгосрочная цель правительства — обеспечить всеобщую доступность дошкольного образования и ухода уже с полутора лет, чтобы помочь работающим родителям и способствовать возвращению семей в Латвию. Однако авторы отчета подчеркивают, что наряду с доступностью следует улучшить и качество дошкольного образования — повысить зарплаты педагогов, расширить возможности профессионального роста и укрепить ресурсное обеспечение регионов.