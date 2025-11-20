Европейская комиссия недовольна - в латвийских детских садах не хватает мест для самых маленьких

Хотя латвийский Закон об образовании предусматривает, что все дети с 18 месяцев имеют законное право на место в дошкольном учреждении, на практике в государственных и муниципальных садах мест часто не хватает. Это особенно затрудняет ситуацию для семей с низкими доходами, которые не могут позволить себе частные детские сады.