Деньги на расчетном счете: почему это теряет смысл и как начать зарабатывать

"Согласно подсчетам, в среднем у одного жителя Латвии в банке хранится около 7100 евро. Эта цифра получается, если разделить общий объем средств, находящихся на депозитных счетах физических лиц в банках Латвии по состоянию на 31.12.2024, на количество жителей страны в возрасте старше 15 лет. В то же время, согласно данным Ассоциации финансовой отрасли, 77 % размещенных в банках средств в 2024 году хранились на расчетных счетах. Разумеется, это очень обобщенные цифры, которые трудно применить к финансовой ситуации конкретного человека или семьи и к тому, как именно они управляют личными финансами. Тем не менее на основе этих данных можно сделать вывод о том, что у жителей Латвии есть свободные средства, которые они могли бы инвестировать", - поясняет ассоциированный профессор Банковской высшей школы Андрис Фоминс.