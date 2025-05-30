Деньги на расчетном счете: почему это теряет смысл и как начать зарабатывать
Жители Латвии по разным причинам чаще предпочитают хранить свои накопления на расчетных счетах, а не размещать на депозитах или инвестировать на финансовых рынках. Эксперты сходятся во мнении: чтобы выработать привычку копить, нужно начинать с простых вещей, шаг за шагом осваивая искусство инвестирования.
"Согласно подсчетам, в среднем у одного жителя Латвии в банке хранится около 7100 евро. Эта цифра получается, если разделить общий объем средств, находящихся на депозитных счетах физических лиц в банках Латвии по состоянию на 31.12.2024, на количество жителей страны в возрасте старше 15 лет. В то же время, согласно данным Ассоциации финансовой отрасли, 77 % размещенных в банках средств в 2024 году хранились на расчетных счетах. Разумеется, это очень обобщенные цифры, которые трудно применить к финансовой ситуации конкретного человека или семьи и к тому, как именно они управляют личными финансами. Тем не менее на основе этих данных можно сделать вывод о том, что у жителей Латвии есть свободные средства, которые они могли бы инвестировать", - поясняет ассоциированный профессор Банковской высшей школы Андрис Фоминс.
Первый шаг в мире инвестиций - дать возможность зарабатывать деньгам, которые не понадобятся в ближайшее время
"Мы ведь не тратим полученную зарплату сразу, в одно мгновение. Она тратится постепенно, в течение недель и месяцев. Поэтому, разумно управляя своими финансами, можно не только накопить определенную сумму на конкретную цель, но и получить небольшой доход", - рассказывает ассоциированный профессор Банковской высшей школы.
Депозитные продукты в банках очень развиты, поэтому зачастую нет особой разницы, где именно хранятся деньги - на сберегательном или расчетном счете. Со сберегательного счета нужную сумму можно снять быстро и просто, поэтому он является хорошим инструментом для накопления определенной суммы денег. Так, например, можно накопить средства на начальный капитал для инвестиций, первый взнос по кредиту на покупку жилья или создать финансовую подушку безопасности. Это может быть, например, сумма, равная расходам за три месяца.
"Мы знаем, что около 37 % жителей Латвии хранят свои накопления на сберегательном счете, а 8 % выбирают срочные вклады. Это означает, что каждый второй житель страны упускает возможность получить дополнительный доход со свободных средств, предпочитая держать их на расчетном счете или наличными. При этом обеспокоенность вызывает тот факт, что у 18 % жителей накоплений нет вообще. Сберегательный счет - самый простой инструмент, который помогает сформировать столь полезную привычку откладывать и копить деньги. С чего начать? Изучите предложения банков и выберите сберегательный счет с относительно хорошими процентными ставками. Так вы не только накопите, но и заработаете дополнительные проценты", - отмечает руководитель латвийского филиала Bigbank Эдгарс Сургофтс.
Методы, как научиться копить, могут быть самыми разными, но чаще всего финансовые эксперты советуют делать сбережения за счет дополнительных доходов - части премии, прибавки к зарплате, а также фиксированной части регулярного дохода. В целом принято считать, что регулярно нужно откладывать около 10 % ежемесячной зарплаты.
На мотивацию вкладывать деньги влияют процентные ставки, поэтому нужно искать наиболее выгодный вид вложений
Если процентные ставки по вкладам очень низкие, мотивация копить значительно снижается - это одна из причин, почему стоит изучить обобщаемые на сайте Банка Латвии процентные ставки по депозитам, предлагаемые различными кредитными учреждениями, и выбрать наиболее подходящий вариант.
Фоминс напоминает, что в течение нескольких лет после финансового кризиса 2008 года, когда из-за мер стимулирования экономики процентные ставки по вкладам упали ниже 1 % годовых, интерес населения к вкладам резко снизился. Однако в последние годы, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) принимает меры по сдерживанию инфляции, процентные ставки повысились, и готовность людей вкладывать средства вновь растет.
Самый простой и надежный вид вложений - это срочный вклад, или депозит. Это вложения с очень низким уровнем риска, для которых можно смело использовать средства, которые не понадобятся для повседневных нужд в течение одного, двух или трех лет.
Думая о дальнейших инвестициях, важно сопоставить риски и доходность
Если у вас уже создан "стартовый фонд" для инвестиций и вы готовы пойти на больший риск, следует учесть, что сроки инвестирования, скорее всего, будут превышать пять лет. Облигации других государств, корпоративные облигации, индексные фонды (как акций, так и облигаций), акции - инвестиции во все эти ценные бумаги можно осуществлять и через инвестиционные счета и счета ценных бумаг, и через финансовых посредников.
Однако перед тем, как начать инвестировать, важно понять волатильность финансовых рынков, их цикличность, а также оценить собственную склонность к риску. Хорошим ориентиром для оценки потенциальной доходности долгосрочных инвестиций служат показатели доходности пенсионных фондов. Например, можно изучить информацию на сайте manapensija.lv, на котором представлены исторические данные о доходности фондов второго и третьего пенсионных уровней с момента их создания. Пенсионные фонды и второго, и третьего уровня - это вложения в фондовые рынки, осуществляемые профессионалами.
"Если посмотреть на исторические данные, то мы ясно видим, что в денежных делах результаты формируются шаг за шагом. Например, если средняя годовая доходность ваших вложений составляет 10 %, то при регулярном реинвестировании прибыли вложения удвоятся за период чуть больше семи лет. Это совсем не такой долгий срок. Разумеется, важно понимать, что инвестирование с такой доходностью сопряжено с рисками, и слепо полагаться на исторические данные нельзя", - поясняет Андрис.
Фоминс, напоминая, что время от времени стоит проверять, инвестируются ли ваши пенсионные накопления в инвестиционный план, соответствующий вашему возрасту.
Интересно, что европейцы очень активно инвестируют в финансовые рынки США, поэтому ЕЦБ считает, что людей нужно мотивировать инвестировать здесь, в Европе, чтобы эти деньги работали на европейскую экономику, добавляет ассоциированный профессор Банковской высшей школы.
Корпоративные облигации - хорошая альтернатива для тех, кто хочет заработать немного больше, чем на вкладах, но при этом чувствовать себя достаточно безопасно. Хотя местный латвийский рынок ценных бумаг не слишком активен, на фондовой бирже Nasdaq Riga представлен обширный список корпоративных облигаций. Здесь можно приобрести облигации и ряда балтийских финансовых учреждений, в том числе Bigbank, а также "зеленые" облигации энергетических предприятий и компаний, занимающихся недвижимостью. Недавно своими облигациями на бирже начало торговать и предприятие Rīgas ūdens.
Другой, не менее хорошей альтернативой является инвестирование в индексные фонды (Exchange traded funds, ETF). Это хорошо диверсифицированные инвестиции в портфели акций (и/или облигаций), которые повторяют динамику конкретного индекса. Это означает, что они, по сути, являются инвестициями в рынок в целом, а не в отдельные акции. Исторически сложилось так, что в долгосрочной перспективе индексы фондового рынка растут, даже если цены на отдельные акции или облигации падают. Проконсультировавшись с финансовыми специалистами, вы можете сформировать индивидуальный портфель акций и облигаций, ориентированный, например, на индексы бирж стран Балтии.
Когда основы искусства инвестирования уже освоены, можно начинать задумываться об инвестициях в криптовалюты, недвижимость, частный бизнес, ювелирные изделия и другие активы.