После зимы многие водители слишком стремительно переключаются на "летний режим": как избежать аварий
Весна принесла на латвийские дороги и солнце, и дожди, и более позитивное настроение, но также и трудности для водителей. Переменчивая погода, мокрые дороги с выбоинами, увеличение числа пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов требуют особого внимания и осторожности.
Именно в весенний и летний период увеличивается количество страховых возмещений, так как водители часто не подготовлены к меняющимся условиям вождения, поэтому страховая компания Gjensidige подготовила несколько советов по безопасности дорожного движения, особое внимание уделив риску переменчивой погоды и взаимной видимости участников дорожного движения.
"Весной водители нередко становятся более смелыми и менее осторожными - дороги уже освободились от льда, дни становятся светлее, и возникает чувство, что опасный сезон уже позади. Но именно эта иллюзорная безопасность создает наибольший риск. После долгого вождения в зимних условиях многие водители слишком стремительно переключаются на "летний режим", не соблюдая ту же осторожность, что и зимой. В результате увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, поскольку неверно оцениваются характерные для весны проблемы - мокрые дороги, ямы, ухудшение видимости, увеличение количества велосипедистов и мотоциклистов, и увеличивается скорость движения", - отмечает руководитель группы страховых возмещений за транспортные средства Gjensidige Лаурис Земвалдс.
Хорошая видимость - важный аспект безопасности
Несмотря на то, что весна приносит больше дневного света и, казалось бы, лучшую видимость, она может привести и к неожиданным трудностям. Стремительно меняющееся освещение - яркое утреннее солнце или низкий угол падения солнечных лучей в вечерние часы - может затруднить возможность вовремя заметить дорожные знаки, пешеходов или других участников дорожного движения. Водителям рекомендуется всегда иметь в машине солнцезащитные очки с хорошей защитой от УФ-лучей, которые помогут избежать ослепления в те моменты, когда солнце светит прямо в глаза.
Также надо содержать в чистоте лобовое стекло как снаружи, так и изнутри - грязь и пыль могут существенно ухудшить видимость. Влажность воздуха в салоне и стремительное изменение температуры могут привести к запотеванию окон, поэтому следует позаботиться и о правильном функционировании системы вентиляции. Щетки дворников под воздействием снега и льда могли износиться и будут не способны больше достаточно эффективно удалять грязь. Поэтому рекомендуется проверить состояние дворников и в случае необходимости заменить их, чтобы машина была готова к дождливой погоде. После зимы также рекомендуется заменить жидкость для ветрового стекла - состав зимней жидкости может оказаться неэффективным для теплой погоды, в свою очередь летняя жидкость лучше справляется с насекомыми, цветочной пыльцой и дорожной пылью, что становится актуально весной.
Велосезон и мотоциклы - как ужиться на одной дороге?
С приходом теплой погоды на дороги возвращаются велосипедисты, мотоциклисты и становится больше пешеходов. И хотя правила безопасности дорожного движения для всех одинаковые, практика показывает, что решающим фактором безопасности является взаимное уважение. Однако водители автомобилей, привыкшие к более "тихому" зимнему дорожному движению, не всегда бывают способны быстро адаптироваться. Пешеходы часто пересекают дорогу не по пешеходному переходу, а велосипедисты могут передвигаться близко к краю автомобильной полосы без светоотражающих элементов. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными, снижая скорость в населенных местах и местах совершения покупок, вблизи школ и на перекрестках - в местах, где бывает больше всего пешеходов. Усиленное внимание также следует проявлять при совершении маневров, повороте или смене полосы. Если вы являетесь велосипедистом или мотоциклистом - позаботьтесь о том, чтобы вас заметили: показывайте повороты движением руки, обеспечьте свое транспортное средство соответствующими фарами. "Наибольший риск возникает в ситуациях, когда водитель не предполагает, что другой участник движения может неожиданно изменить траекторию или находится в "слепой зоне". Поэтому особенно важно соблюдать боковую дистанцию при обгоне или пересечении перекрестка", - подчеркивает руководитель группы страховых возмещений за транспортные средства страховой компании Gjensidige Лаурис Земвалдс.
Планируйте маршрут с учетом колдобин и ремонтных работ
Зимняя погода могла создать на дорогах новые ямы в тех местах, где их раньше не было. Весенние ливни могут заполнить их водой, что сделает их трудно заметными. Попадание в яму на большой скорости может привести к значительным повреждениям, таким как пробитое колесо, повреждение колесных дисков, подвески и системы амортизации автомобиля. По мере возможности ям следует избегать. Кроме того, в случае мокрого асфальта увеличивается время торможения, поэтому надо соблюдать достаточную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства.
При попадании в лужу повышается также риск аквапланирования, что может временно затруднить контроль над автомашиной. Небольшая скорость движения в мокрую погоду поможет снизить риск. Если вы все же заметили, что началось аквапланирование, надо убрать ногу с педалей тормоза и газа, крепко держать руль и попытаться дать машине катиться свободно, не поворачивая руль, пока не восстановится сцепление колес с дорогой.
Весна и лето также - наиболее активный период ремонтных работ и обслуживания инфраструктуры на дорогах. В это время на дорогах часто меняют направление движения, появляются светофоры с режимом ожидания и чаще бывают пробки.
Проверьте давление в шинах, тормозную систему и уровень жидкостей
Конец зимнего сезона - прекрасное время для проведения полной проверки транспортного средства. Многие водители спешно меняют колеса, но не обращают внимание на снижение давления в шинах летом, которое происходит после зимы. Давление в шинах влияет не только на комфортное вождение, но также на управляемость автомашины и тормозной путь. Следует также обратить внимание на шумы и работу тормозной системы - даже небольшая задержка может быть опасна. Не следует забывать и о проверке аккумулятора, так как в зимнее время его мощность могла уменьшиться, и это может привести к проблемам весной, когда меняется влажность воздуха. Тормозная жидкость и система охлаждения - вот еще некоторые элементы, которым надо уделить внимание накануне активного сезона вождения.