После зимы многие водители слишком стремительно переключаются на "летний режим": как избежать аварий

С приходом теплой погоды на дороги возвращаются велосипедисты, мотоциклисты и становится больше пешеходов. И хотя правила безопасности дорожного движения для всех одинаковые, практика показывает, что решающим фактором безопасности является взаимное уважение. Однако водители автомобилей, привыкшие к более "тихому" зимнему дорожному движению, не всегда бывают способны быстро адаптироваться. Пешеходы часто пересекают дорогу не по пешеходному переходу, а велосипедисты могут передвигаться близко к краю автомобильной полосы без светоотражающих элементов. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными, снижая скорость в населенных местах и местах совершения покупок, вблизи школ и на перекрестках - в местах, где бывает больше всего пешеходов. Усиленное внимание также следует проявлять при совершении маневров, повороте или смене полосы. Если вы являетесь велосипедистом или мотоциклистом - позаботьтесь о том, чтобы вас заметили: показывайте повороты движением руки, обеспечьте свое транспортное средство соответствующими фарами. "Наибольший риск возникает в ситуациях, когда водитель не предполагает, что другой участник движения может неожиданно изменить траекторию или находится в "слепой зоне". Поэтому особенно важно соблюдать боковую дистанцию при обгоне или пересечении перекрестка", - подчеркивает руководитель группы страховых возмещений за транспортные средства страховой компании Gjensidige Лаурис Земвалдс.