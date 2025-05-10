Ошибочно думать, что жертвами становятся только наивные: как распознать телефонных мошенников

Банк отправляет письма только с официального адреса, а не с частных e-mail. Чаще всего по почте приходят только информационные сообщения, а важные действия предлагаются через интернет-банк или мобильное приложение. Если в письме есть ссылка, лучше ввести ее вручную в браузере, чтобы проверить подлинность домена. Также стоит убедиться, что адрес сайта начинается с «https://» — это свидетельствует о зашифрованном соединении.