Ошибочно думать, что жертвами становятся только наивные: как распознать телефонных мошенников
Несмотря на регулярное информирование общества о рисках мошенничества и появление все новых схем обмана, количество попыток афер продолжает расти, и жители Латвии по-прежнему становятся жертвами злоумышленников.
Руководитель отдела по предотвращению мошенничества банка Citadele Ингрида Ава указала на четыре важных признака, которые помогают отличить мошенника от настоящего сотрудника банка.
1. На каком языке говорит звонящий?
Сотрудники банков и других официальных учреждений обычно общаются с клиентами на латышском языке. Мошенники же часто используют английский или русский, звонят с зарубежных номеров. Однако в последнее время аферисты начали активно использовать и латышский язык, так что сам по себе язык общения — не гарантия безопасности. Нужно быть особенно внимательным.
2. Пытается ли собеседник торопить и создавать тревогу?
Мошенники намеренно создают ощущение спешки и паники, чтобы жертва не успела все обдумать. По словам Ингриды Авы, «мошенничество строится на манипуляции — создается ощущение угрозы и необходимости срочно действовать». В отличие от них, настоящие сотрудники банка всегда вежливы и спокойно согласятся перенести разговор на другое удобное время.
3. Что пытается выяснить звонящий?
Распространенная схема — утверждение, что с вашей карты произведена подозрительная операция, и чтобы ее заблокировать, нужны данные карты. Ни один банк не будет звонить клиенту с просьбой сообщить CVV-код, пароль от интернет-банка или другие конфиденциальные данные. В случае необходимости рекомендуется использовать функцию авторизованного звонка в приложении Citadele — так клиент уже будет идентифицирован, и общение будет безопасным.
4. Что делать, если вы получили «сообщение от банка» по e-mail?
Банк отправляет письма только с официального адреса, а не с частных e-mail. Чаще всего по почте приходят только информационные сообщения, а важные действия предлагаются через интернет-банк или мобильное приложение. Если в письме есть ссылка, лучше ввести ее вручную в браузере, чтобы проверить подлинность домена. Также стоит убедиться, что адрес сайта начинается с «https://» — это свидетельствует о зашифрованном соединении.
Ингрида Ава подчеркивает: «Ошибочно думать, что жертвами мошенников становятся только наивные. Даже опытные и образованные люди могут попасться. Многие стыдятся признаться в случившемся, но всегда стоит связаться с банком — чем раньше это будет сделано, тем больше шансов получить помощь».
Будьте бдительны и не передавайте свои данные неизвестным лицам — даже если они представляются сотрудниками банка.