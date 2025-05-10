Куриный суп при болезни: простой, согревающий и восстанавливающий силы
Когда болеешь — особенно при простуде, гриппе или расстройствах пищеварения — важно не только отдыхать, но и правильно питаться. Одно из лучших блюд в этот период — классический куриный суп. Он легко усваивается, насыщает организм теплом и влагой, поддерживает иммунитет и возвращает силы.
Ингредиенты:
- Куриная грудка или бедро без кожи — 1 шт. (около 200 г)
- Морковь — 1 небольшая
- Картофель — 1–2 шт.
- Лук — 1 маленькая головка
- Вода — 1 литр
- Лавровый лист — 1 шт.
- Щепотка соли
- Немного свежей зелени (укроп или петрушка) — по желанию
- Немного риса или вермишели — 1–2 ст. ложки
Приготовление:
Подготовка. Курицу промойте. Картофель, морковь и лук очистите.
Отварите курицу. В кастрюлю налейте воду, положите курицу и доведите до кипения. Снимите пену. Варите на медленном огне 30–40 минут. Можно добавить лавровый лист.
Добавьте овощи. Морковь нарежьте кружочками или натрите на терке. Картофель — небольшими кубиками. Лук можно положить целиком (его потом легко убрать). Добавьте все в бульон.
Добавьте крупу или макароны (если используете). Для сытности можно добавить ложку риса или мелкой вермишели. Варите еще 10–15 минут, пока все не станет мягким.
Посолите по вкусу. Не пересаливайте — при болезни лучше использовать минимальное количество соли.
Подача. Суп должен быть теплым, но не обжигающим. По желанию добавьте щепотку свежей зелени. Можно вынуть вареную курицу, нарезать и вернуть в тарелку.
Почему именно такой суп:
- Куриный бульон поддерживает уровень жидкости в организме и содержит аминокислоту цистеин, помогающую разжижать слизь при насморке.
- Морковь и картофель дают легкие углеводы и витамины.
- Мягкая текстура облегчает глотание и пищеварение.
- Теплый суп успокаивает горло и помогает при ознобе.