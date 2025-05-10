Куриный суп при болезни: простой, согревающий и восстанавливающий силы
фото: DALL-E
Такой суп можно есть даже при отсутствии аппетита — он легкий, питательный и при этом достаточно нейтральный, чтобы не раздражать желудок.
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Куриный суп при болезни: простой, согревающий и восстанавливающий силы

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Когда болеешь — особенно при простуде, гриппе или расстройствах пищеварения — важно не только отдыхать, но и правильно питаться. Одно из лучших блюд в этот период — классический куриный суп. Он легко усваивается, насыщает организм теплом и влагой, поддерживает иммунитет и возвращает силы.

Ингредиенты:

  • Куриная грудка или бедро без кожи — 1 шт. (около 200 г)
  • Морковь — 1 небольшая
  • Картофель — 1–2 шт.
  • Лук — 1 маленькая головка
  • Вода — 1 литр
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Щепотка соли
  • Немного свежей зелени (укроп или петрушка) — по желанию
  • Немного риса или вермишели — 1–2 ст. ложки

Приготовление:

Подготовка. Курицу промойте. Картофель, морковь и лук очистите.

Отварите курицу. В кастрюлю налейте воду, положите курицу и доведите до кипения. Снимите пену. Варите на медленном огне 30–40 минут. Можно добавить лавровый лист.

Добавьте овощи. Морковь нарежьте кружочками или натрите на терке. Картофель — небольшими кубиками. Лук можно положить целиком (его потом легко убрать). Добавьте все в бульон.

Добавьте крупу или макароны (если используете). Для сытности можно добавить ложку риса или мелкой вермишели. Варите еще 10–15 минут, пока все не станет мягким.

Посолите по вкусу. Не пересаливайте — при болезни лучше использовать минимальное количество соли.

Подача. Суп должен быть теплым, но не обжигающим. По желанию добавьте щепотку свежей зелени. Можно вынуть вареную курицу, нарезать и вернуть в тарелку.

Почему именно такой суп:

  • Куриный бульон поддерживает уровень жидкости в организме и содержит аминокислоту цистеин, помогающую разжижать слизь при насморке.
  • Морковь и картофель дают легкие углеводы и витамины.
  • Мягкая текстура облегчает глотание и пищеварение.
  • Теплый суп успокаивает горло и помогает при ознобе.

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