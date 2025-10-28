Из-за распутицы в Лудзенском крае вводятся ограничения массы транспортных средств на ряде дорог
С учетом того, что при повышенной влажности значительно снижается несущая способность дорог, чтобы предотвратить повреждение муниципальных автодорог в период распутицы, введены ограничения движения — некоторые дороги будут закрыты для тяжёлой техники.
Как сообщает самоуправление, в нескольких волостях Лудзенского края временно установлены дорожные знаки № 312 «Ограничение массы», то есть будет запрещено движение транспортных средств с полной массой свыше 5 тонн, а на отдельных участках — свыше 7 тонн, по следующим муниципальным дорогам.
В волости Блонту, с 14.10.2025:
B-2 Деглева – Крейци.
В волости Брижю, с 27.10.2025:
B1 Ополи – Клишу – 1 знак;
B2 Пунцули – Ючева – 2 знака;
B3 Скрини – Римши – Пизани – 1 знак;
B4 Попсуики – станция Нерза – 2 знака;
B5 Йорзова – Ючова – 2 знака;
B7 Скрини – Бориси – Гречи – 1 знак;
B11 Я. Слободка – кладбище Я. Слободки – 2 знака;
B13 Рейки – кладбище Рейки – 1 знак;
B16 Коногольци – государственный лес – 1 знак;
B15 Я. Слободка – Мержова.
В волости Циблас, с 14.10.2025:
C-5 Зелтини – Кондрати;
C-9 Фелицианова – Штоценова.
В волости Лаудеру, с 27.10.2025:
LA1 (Лаудери – Блонти);
LA2 (Лаудери – Плепли) вместе с LA3 (Бидриейская дорога);
LB2 (Пайдери – Бортники);
LB3 (Солоши – Маслова) вместе с LC9 (Солошская дорога);
LB4 (Туровка – Рудова);
LC2 (Висти – Питери);
LC4 (Донгский путь);
LA4 (Коньева – Морози) вместе с LA5 (Цукури – Рябие – Морози), LB5 (Жлобново – Цукури), LC7 (Цукурская дорога к кладбищу).
В волости Нирзас, с 27.10.2025:
Nz-1 Марлина – Даугули – Воноги;
Nz-7 Хорошева – Гуляни;
Nz-8 Лидексна – Вурпули – Лядиня;
Nz-9 Райбакози – Рунданки;
Nz-22 Пунцули – Ворслова;
Nz-13 Лидексна – кладбище Лидексны;
Nz-2 Бамбани – Лиелие Журили – Воноги;
Nz-3 Райполе – Кабиловчи;
Nz-4 Пероли – Маклери;
Nz-5 Воноги – Бамбани.
При необходимости получения разрешения на использование дорог, а также по дополнительным вопросам следует обращаться в соответствующее управление объединения волостей. Также и в других частях края могут быть введены ограничения движения, и список может быть дополнен.