Из-за остановки работы правительства в США перестали выдавать еду миллионам бедняков

Начавшаяся 1 октября остановка работы правительства США стала второй по продолжительности в истории, и хотя республиканская администрация предприняла шаги, чтобы обеспечить выплату пособий SNAP в этом месяце, прекращение работы распространит последствия тупиковой ситуации на более широкие слои американцев и некоторых из тех, кто больше всего в ней нуждается, если политическое решение не будет найдено всего за несколько дней.