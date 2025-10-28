Из-за остановки работы правительства в США перестали выдавать еду миллионам бедняков
Как сообщает Euronews, из-за политического противостояния в США 40 миллионов американцев перестанут получать продовольственную помощь с ноября.
Министерство сельского хозяйства США (USDA) разместило на своем сайте уведомление о том, что федеральная продовольственная помощь прекращается, поскольку поскольку приостановка работы правительства затягивается. Уведомление появилось после того, как администрация президента США Дональда Трампа заявила, что не будет использовать около 5 миллиардов долларов из резервных фондов, чтобы сохранить выплаты по Программе дополнительной продовольственной помощи - SNAP.
Начавшаяся 1 октября остановка работы правительства США стала второй по продолжительности в истории, и хотя республиканская администрация предприняла шаги, чтобы обеспечить выплату пособий SNAP в этом месяце, прекращение работы распространит последствия тупиковой ситуации на более широкие слои американцев и некоторых из тех, кто больше всего в ней нуждается, если политическое решение не будет найдено всего за несколько дней.
Администрация Трампа винит во всем демократов, которые заявляют, что не согласятся возобновить работу правительства, пока республиканцы не договорятся с ними о продлении истекающих субсидий по Закону о доступном здравоохранении. Республиканцы утверждают, что демократы должны сначала согласиться на возобновление работы правительства, прежде чем начинать переговоры.
Законодатели-демократы направили министру сельского хозяйства Брук Роллинз письмо с просьбой использовать резервные фонды для покрытия основной части пособий в следующем месяце. Но в служебной записке Министерства сельского хозяйства США, которая появилась в пятницу, говорится, что "резервные фонды не могут быть использованы для выплаты регулярных пособий". В документе говорится, что эти средства предназначены для оказания помощи людям в зонах стихийных бедствий.
Каждый восьмой американец использует SNAP для покупки продуктов питания, что является основным компонентом многих расходов на покупки. Некоторые штаты пообещали продолжать выплату пособий SNAP, даже если федеральная программа прекратит выплаты, но есть вопросы о том, позволят ли это сделать директивы правительства США.