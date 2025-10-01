Впервые за 7 лет: работа правительства США приостановлена
Из-за того, что демократы и республиканцы в Конгрессе США не смогли договориться о федеральном бюджете на следующий финансовый год, работа правительства Соединённых Штатов впервые за последние семь лет была приостановлена.
Ранее сообщалось, что во вторник демократы в Сенате отклонили подготовленный республиканцами законопроект о временном финансировании. В результате в среду в 00:01 (07:01 по латвийскому времени) прекратилось финансирование государственных учреждений.
Сколько продлится остановка работы правительства, зависит от того, удастся ли сторонам достичь компромисса. Ожидается, что сегодня в Сенате снова состоятся голосования, однако в Палате представителей заседания на этой неделе пока не запланированы, хотя ситуация может измениться.
Несмотря на приостановку работы правительства, отдельные функции ведомств будут продолжать выполняться. В частности, продолжатся космические миссии NASA, меры по борьбе с нелегальной иммиграцией, а также часть функций Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Министерства сельского хозяйства.
В последний раз работа правительства останавливалась в 2018 году, в начале президентства Дональда Трампа, и возобновилась лишь спустя 35 дней.