Впервые за 7 лет: работа правительства США приостановлена

Сколько продлится остановка работы правительства, зависит от того, удастся ли сторонам достичь компромисса. Ожидается, что сегодня в Сенате снова состоятся голосования, однако в Палате представителей заседания на этой неделе пока не запланированы, хотя ситуация может измениться.