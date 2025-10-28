"Жалко видеть, как человек пытается оправдаться": слова Миелавса о пении в "русском логове" вызвали критику
Айнар Миелавс недавно сообщил в Facebook, что присоединился к политическому движению "Без партий". Объясняя свой поступок, артист обратился к событиям прошлого и упомянул эпизод, который до сих пор вызывает обсуждения, - когда он побывал в "логове русских". Так певец назвал памятник в парке Узварас, когда там рижане еще отмечали 9 мая.
Миелавс напомнил, что 9 мая 2010 года он выступал возле ныне снесённого памятника Освободителям в Пардаугаве. После этого события певца подвергли критике — часть латышской аудитории назвала его «кремлёвским соловьём». Однако теперь Миелавс заявил, что не считает тот поступок ошибкой и у него тогда была своя цель. «Только у меня хватило мужества когда-то с пальмовой ветвью в руке отправиться в логово латвийских русских с надеждой, что песня и слово помогут сделать их лояльными земле, в которой они живут. Может быть, было уже поздно, поэтому не вышло. Но я хотя бы попытался. И этим я горжусь до сих пор. Да благословит Бог Латвию!», — написал артист.
Однако его слова вновь вызвали волну критики — теперь внимание общественности привлекло именно выражение «русское логово» (krievu midzenis). Многие сочли такую формулировку уничижительной. Своё мнение по этому поводу высказал публицист Сандис Точс, который раскритиковал как само выражение, так и попытку певца оправдаться за участие в том концерте.
«Эх, латыши, кого мы собираемся сделать лояльными словами “в русском логове”? Логово — это ведь для животных! — написал Точс. — Певец Миелавс, присоединившись к партии Херманиса "Без партий", видимо, таким образом пытается оправдаться за то, что когда-то 9 мая пел у памятника Победы. Это было в 2010 году, и так получилось, что в тот вечер я тоже проезжал мимо на велосипеде. Миелавс пел, и мы остановились послушать».
Точс вспомнил, что атмосфера у памятника в тот вечер была совсем не такой, как её часто изображали в СМИ. «Я никогда прежде не был там 9 мая, видел только телесюжеты о пьяных и странных людях. И знаете, что меня тогда удивило? Люди! Трезвые, нарядные, в белых рубашках и платьях, слушали Миелавса. Я постоял немного, потом поехал дальше. Но меня больше всего тронуло спокойствие, мир. Полная противоположность тому, что показывала “Panorāma” в своих пропагандистских сюжетах!» — отметил публицист.
Он добавил, что тогда, в 2010 году, памятник ещё не называли «окупамятником» (okupeklis), за исключением, разве что, крайних радикалов. «Миелавс тогда спокойно пел, как он теперь говорит — “в русском логове”, и никакой истерии вокруг этого не было. А теперь — как жалко видеть, как человек изображает мученика, пытаясь угодить одним и оправдаться перед другими, — написал Точс. — Но не все выдерживают давление пропаганды. Люди боятся, как и артист Миелавс. Не осуждаю, но немного тошно».