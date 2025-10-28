"Жалко видеть, как человек пытается оправдаться": слова Миелавса о пении в "русском логове" вызвали критику

Миелавс напомнил, что 9 мая 2010 года он выступал возле ныне снесённого памятника Освободителям в Пардаугаве. После этого события певца подвергли критике — часть латышской аудитории назвала его «кремлёвским соловьём». Однако теперь Миелавс заявил, что не считает тот поступок ошибкой и у него тогда была своя цель. «Только у меня хватило мужества когда-то с пальмовой ветвью в руке отправиться в логово латвийских русских с надеждой, что песня и слово помогут сделать их лояльными земле, в которой они живут. Может быть, было уже поздно, поэтому не вышло. Но я хотя бы попытался. И этим я горжусь до сих пор. Да благословит Бог Латвию!», — написал артист.