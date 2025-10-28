Певец Айнар Миелавс присоединился к движению "Без партий": "Не могу иначе"

Далее певец объяснил, что присоединился к движению, потому что не мог поступить иначе, хотя, возможно, и не имеет нужного образования: «Мой диплом — это мои дела: песни и плоды, созревшие в полях. Я присоединился к "Без партий". Потому что не могу иначе. Потому что не будет мне покоя, если останусь в стороне. Потому что вместе с Алвисом мы ходили в разведку. Потому что оба возвращались, не оставляя друг друга за линией фронта».