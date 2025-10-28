Певец Айнар Миелавс присоединился к движению "Без партий": "Не могу иначе"
Певец и автор песен Айнар Миелавс недавно сообщил в социальной сети Facebook, что присоединился к политическому движению "Без партий".
На своей странице в Facebook Айнар Миелавс написал, что, по его мнению, ситуация в стране тяжёлая: «Моей страной уже несколько лет управляют люди, которые снова и снова бьют по пальцам — самодовольные и материально обеспеченные мазохисты. Как точно написал Алвис Херманис — политики, ставшие ими в основном потому, что не смогли найти честную работу где-либо ещё».
Далее певец объяснил, что присоединился к движению, потому что не мог поступить иначе, хотя, возможно, и не имеет нужного образования: «Мой диплом — это мои дела: песни и плоды, созревшие в полях. Я присоединился к "Без партий". Потому что не могу иначе. Потому что не будет мне покоя, если останусь в стороне. Потому что вместе с Алвисом мы ходили в разведку. Потому что оба возвращались, не оставляя друг друга за линией фронта».
Меллавс также отметил, что понимает, что его будут критиковать: «Уже заранее вижу и слышу: "Кремлёвский соловей! Певец у памятника оккупантам! Какое ты вообще имеешь право высказываться на эту тему?". У кого-кого, а именно у меня — да, есть это право!
Только у меня хватило мужества когда-то с пальмовой ветвью в руке отправиться в логово латвийских русских с надеждой, что песня и слово помогут сделать их лояльными земле, в которой они живут.
Может быть, было уже поздно, поэтому не вышло. Но я хотя бы попытался. И этим я горжусь до сих пор. Да благословит Бог Латвию!»
Ранее сообщалось, что режиссёр Алвис Херманис, предприниматель Арманд Брокс, политик Дидзис Шмитс, пастор Петерис Спрогис и экономист Гунтарс Витолс объединились в новое политическое движение «Без партий». Основная цель движения — добиться изменения избирательной системы и перехода от партийных списков к выборам индивидуальных кандидатов.
Как отметил Херманис в своей публикации на платформе X, нынешняя избирательная система не позволяет отобрать «наиболее компетентных граждан государства, способных принимать максимально качественные решения на благо общества». В то время как половина избирателей вообще не участвует в выборах, другие нередко вынуждены голосовать за «меньшее зло».
Таким образом, цель движения — перейти к новой избирательной системе, при которой граждане голосовали бы за конкретных людей, а не за партийные списки, говорится в заявлении.