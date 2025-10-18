Херманис вместе с другими известными в обществе людьми основал движение "Без партий" - цели амбициозные и революционные
Режиссер Алвис Херманис планирует революционные изменения в избирательной системе Латвии.
Режиссер Алвис Херманис, предприниматель Арманд Брокс, политик Дидзис Шмитс, юрист Петерис Спрогис и экономист Гунтар Витолс объединились в новое политическое движение "Без партий", о чём свидетельствует сообщение Херманиса на платформе X.

Главная цель движения — добиться изменения избирательной системы и перейти от партийных списков к выборам индивидуальных кандидатов. В сообщении Херманиса указано, что нынешний порядок выборов не позволяет отобрать «наиболее компетентных граждан страны, способных принимать максимально качественные решения на благо общества». При этом половина избирателей вообще не участвует в парламентских выборах, а другие часто вынуждены голосовать «за меньшее зло».

Таким образом, цель движения — перейти к новой избирательной системе, в которой избиратели голосовали бы за конкретных людей, а не за партийные списки.

В записи также говорится, что в новой системе депутатам будет разрешено одновременно работать по своей профессии и управлять предприятиями — как это было в довоенной Латвии. По мнению представителей движения, такая модель позволит «привлечь к управлению государством людей с опытом и реальным пониманием жизни».

Так как существующие партии «по понятным причинам» не хотят менять избирательный закон, основатели движения считают, что единственный путь — создание народного движения. Если движение получит достаточную поддержку избирателей, его «план А» предусматривает немедленное инициирование роспуска Сейма и проведение новых выборов по обновлённой системе.

Если же движение не наберёт достаточного количества голосов для реализации этого плана, его депутаты в течение четырёх лет будут продолжать убеждать общество в необходимости изменить порядок выборов, параллельно участвуя в работе законодательной и исполнительной власти. В таком случае партия заранее представит общественности свой состав Кабинета министров до выборов.

Главной задачей новой партии станет «с помощью изменения избирательной системы положить конец безнадёжному блужданию существующих партий по кругу и дать новый импульс и энтузиазм проекту “Латвийское государство”, вовлекая в него всех граждан, которые смогут выдвинуть из своей среды лучших из лучших».

В настоящее время проект находится на начальной стадии, обсуждается и новый избирательный закон. В заявлении отмечено, что цель движения — объединить представителей разных идеологий, которых объединяет общее желание изменить избирательный порядок. «Мы призываем каждого гражданина принять участие и вместе вернуть веру в латвийское государство», — говорится в заявлении. Также указано, что название «Без партий» является временным.

