Херманис вместе с другими известными в обществе людьми основал движение "Без партий" - цели амбициозные и революционные

В записи также говорится, что в новой системе депутатам будет разрешено одновременно работать по своей профессии и управлять предприятиями — как это было в довоенной Латвии. По мнению представителей движения, такая модель позволит «привлечь к управлению государством людей с опытом и реальным пониманием жизни».