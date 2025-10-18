Херманис вместе с другими известными в обществе людьми основал движение "Без партий" - цели амбициозные и революционные
Режиссер Алвис Херманис, предприниматель Арманд Брокс, политик Дидзис Шмитс, юрист Петерис Спрогис и экономист Гунтар Витолс объединились в новое политическое движение "Без партий", о чём свидетельствует сообщение Херманиса на платформе X.
Главная цель движения — добиться изменения избирательной системы и перейти от партийных списков к выборам индивидуальных кандидатов. В сообщении Херманиса указано, что нынешний порядок выборов не позволяет отобрать «наиболее компетентных граждан страны, способных принимать максимально качественные решения на благо общества». При этом половина избирателей вообще не участвует в парламентских выборах, а другие часто вынуждены голосовать «за меньшее зло».
Таким образом, цель движения — перейти к новой избирательной системе, в которой избиратели голосовали бы за конкретных людей, а не за партийные списки.
В записи также говорится, что в новой системе депутатам будет разрешено одновременно работать по своей профессии и управлять предприятиями — как это было в довоенной Латвии. По мнению представителей движения, такая модель позволит «привлечь к управлению государством людей с опытом и реальным пониманием жизни».
Так как существующие партии «по понятным причинам» не хотят менять избирательный закон, основатели движения считают, что единственный путь — создание народного движения. Если движение получит достаточную поддержку избирателей, его «план А» предусматривает немедленное инициирование роспуска Сейма и проведение новых выборов по обновлённой системе.
Если же движение не наберёт достаточного количества голосов для реализации этого плана, его депутаты в течение четырёх лет будут продолжать убеждать общество в необходимости изменить порядок выборов, параллельно участвуя в работе законодательной и исполнительной власти. В таком случае партия заранее представит общественности свой состав Кабинета министров до выборов.
Главной задачей новой партии станет «с помощью изменения избирательной системы положить конец безнадёжному блужданию существующих партий по кругу и дать новый импульс и энтузиазм проекту “Латвийское государство”, вовлекая в него всех граждан, которые смогут выдвинуть из своей среды лучших из лучших».
В настоящее время проект находится на начальной стадии, обсуждается и новый избирательный закон. В заявлении отмечено, что цель движения — объединить представителей разных идеологий, которых объединяет общее желание изменить избирательный порядок. «Мы призываем каждого гражданина принять участие и вместе вернуть веру в латвийское государство», — говорится в заявлении. Также указано, что название «Без партий» является временным.
VĒLĒŠANU KĀRTĪBAS MAIŅA.— Alvis Hermanis (@AlvisHermanis1) October 18, 2025
“BEZ PARTIJĀM”
(pagaidu nosaukums)
Mēs,
Armands Broks,
Alvis Hermanis,
Guntars Vītols,
Didzis Šmits,
Pēteris Sproģis,
ar šo darām zināmu, ka esam apvienojušies ar nodomu radīt jaunu politisku kustību/partiju, kuras galvenais mērķis ir mainīt…